Schwenkbare Kameras an Bahnhöfen dürfen bei friedlichen Demonstrationen nicht eingeschaltet sein. Nach einem neuen Urteil müssen sie sogar abgedeckt werden. (Soeren Stache/DPA)

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) ist keiner, der mit seiner Meinung hinter dem Berg hält. Die Entscheidung, die im März das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen zum Thema Überwachungskameras bei Versammlungen gefällt hat, gefällt ihm zum Beispiel nicht besonders. Er habe schon so seine Probleme mit dem Richterspruch, erklärte Mäurer in der Fragestunde der Bürgerschaft.

Und darum ging’s: Die Münsteraner hatten entschieden, dass die Polizei bei Versammlungen fest installierte Videokameras am Veranstaltungsort abdecken muss, da ihr Anblick sonst möglicherweise einschüchternd wirken könnte. Ob das nun auch in Bremen umgesetzt werde, hatte Grünen-Fraktionschef Björn Fecker wissen wollen. „Ich halte das in der Praxis für keine sinnvolle Vorgehensweise, wenn die Polizei über jede Kamera einen Sack ziehen muss“, sagte Mäurer. Dass sie nicht aufzeichnen dürfen, wenn sich Bürgerinnen und Bürger friedlich versammeln, „dafür gibt es eine klare Ansage“. Sie dann wegzudrehen, müsse aber ausreichen. Zudem würden an den Orten, wo die Systeme installiert sind, also am Bahnhof Vegesack oder entlang der Discomeile Schilder auf die Aufzeichnungsmöglichkeiten hinweisen.

Hubilifte bei Dome-Kameras

Im Fall von sogenannten kuppelförmigen Dome-Kameras, die nicht drehbar sind, müsse geprüft werden, ob man sie „mittels verschiebbarer Platten oder Rollladen versperren“ könne oder im Zweifelsfall doch Hublifte zum Einsatz kommen müssten, um sie mit Folien abzudecken.

Die Nachfrage der Linken-Abgeordneten Maja Tegeler, warum bei einer Bremer Demonstration nach dem Tod des US-Amerikaners George Floyd die Polizei einen Wagen mit mobilen Kameras eingesetzt habe, konnte Mäurer nicht beantworten. Der Senator versprach aber Aufklärung in einer der kommenden Sitzungen der Innendeputation.

Die SPD hakte bei Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) nach, wie es um die Begleitung Sterbender in Hospizen oder in Pflegeheimen während des Kontaktverbotes stehe. „Direkte soziale Kontakte sind ein zentrales Element würdigen Sterbens“, erklärte die Senatorin. Entsprechend habe es zu keinem Zeitpunkt Besuchsverbote in den stationären Hospizen gegeben, auch auf den Palliativstationen der Krankenhäuser und bei der Versorgung von Schwerstkranken und Sterbenden seien Ausnahmen bei den Besuchsregelungen möglich gewesen. Stahmann: „Ich bin sehr dafür, dass wir bald zu weiteren Lockerungen kommen.“

Zwei Fragen beschäftigten sich mit der Situation von Auszubildenden – den aktuellen und den künftigen. Jasmina Heritani fragte für die SPD-Fraktion, wie sich die Pandemie auf die Azubis in den öffentlichen Betrieben auswirke. Finanzstaatsrat Henning Lühr berichtete, dass es zwar Unterrichtsausfälle und kurzfristige Versetzungen in andere Abteilungen wie beispielsweise ans Bürgertelefon gegeben habe und sich die Abschlussprüfungen verschieben. Er gehe aber davon aus, dass „alle Auszubildenden und Anwärterinnen und Anwärter in diesem Jahr ihre Ausbildung ordnungsgemäß beenden werden“. Ingo Tebje (Linke) erbat den Stand für neue Azubis in der freien Wirtschaft. Arbeits-Staatsrätin Susanne Ahlers erklärte, der Senat sei mit allen Akteuren im Austausch, die Maßnahmen im Rahmen der Ausbildungs­garantie würden fortgeführt und weitere Hilfen geplant. Auf Bundesebene setze man sich für die Förderung von Brückenangeboten ein.