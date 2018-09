Leicht rückläufige Bewerberzahlen meldet die Universität Bremen. (Christina Kuhaupt)

Wie viele Passersatzpapiere musste Bremen eigentlich seit 2017 beantragen und wie verhält es sich mit den Bewerberzahlen an den bremischen Hochschulen? Insgesamt 21 Fragen lagen am Donnerstag bei der Fragestunde in der Bürgerschaft vor, acht von ihnen konnten im Laufe der dafür vorgesehenen Frist von einer Stunde abgehandelt werden. Die wichtigsten Themen:

Passersatzpapiere: Als „sehr unterschiedlich, überwiegend nicht gut“ bezeichnete Innenstaatsrat Thomas Ehmke die Erfahrungen Bremens bei der Beantragung von Passersatzpapieren bei ausländischen Konsulaten. Passersatzpapiere sind nötig für Ausländer, die keine eigenen Ausweisdokumente haben, ohne Papiere ihrer Herkunftsländern aber nicht aufgenommen werden. Statistisch erfasst wird die Anzahl der beantragten Ersatzpapiere nicht. Gleichwohl konnte Ehmke sagen, bei welchen drei Herkunftsstaaten die meisten Passersatzpapiere beantragt worden sind. Die Antwort: bei Marokko, Algerien und der Türkei. Im Falle Marokkos ist die Zusammenarbeit laut Ehmke „leidlich gut“, sie habe sich seit Abschluss des Rückführungsabkommens verbessert. „Nicht so gut“ sei dagegen die Kooperation mit Algerien und „ausgesprochen kompliziert“ das Prozedere mit der Türkei, weil der Mittelmeerstaat auf eine persönliche Vorführung der Betroffenen poche. Bundesweit bemühen sich laut Ehmke 600 Ausländerbehörden um Passersatzpapiere. „Deshalb ist die Durchschlagskraft auch nicht sehr groß.“ Bremen sei daher „sehr froh“, dass der Bund die Beschaffung von Passersatzpapieren übernehme. Was ohne Ersatzpapiere geschehe, wollte CDU-Innenexperte Wilhelm Hinners wissen. Ehmke: „Dann ist eine Rückführung in das Heimatland nicht möglich.“

Bewerberzahlen an Hochschulen: Leicht rückläufig sind die Bewerberzahlen an der Universität Bremen. Das räumte Wissenschaftsstaatsrat Gerd-Rüdiger Kück auf Nachfrage von CDU-Wissenschaftssprecherin Susanne Grobien ein. Allerdings handele es sich um einen bundesweiten Trend. Überdies seien leichte Schwankungen normal und oft abhängig von den Studienangeboten. Kück betonte, die Bewerberzahlen überstiegen regelmäßig die Zahl der tatsächlichen Studienanfänger. Die CDU hatte gefragt, wie hoch die aktuellen Bewerberzahlen für Bachelor- und Masterstudiengänge an den einzelnen Hochschulen sind. An der Uni Bremen haben sich laut Kück bis zum 15. Juli 2018 etwa 20 300 Personen für die Bachelorstudiengänge beworben und 7800 für die Masterstudiengänge. Bei der Hochschule Bremen liegen 10 051 Bachelor- und 298 Master-Bewerbungen vor. Die Hochschule für Künste meldet 866 Bachelor- und 708 Master-Bewerbungen. An mangelnder Werbung in eigener Sache kann die leicht rückläufige Bewerberzahl laut Kück nicht liegen: Die Hochschulen bemühten sich „sehr aktiv“ um neue Studierende, es gebe eine Vielzahl von Marketing-Maßnahmen.

Schulgeldfreiheit in den Therapieberufen: Ab Oktober 2018 erhalten die Auszubildenden in der Ergo- und Physiotherapie sowie in der Logopädie einen Zuschuss zum Schulgeld über eine Zuwendung an die Schulen. Der Satz sinkt auf einen Betrag zwischen 200 und 274 Euro. Vollständig abgeschafft wird das Schulgeld laut Staatsrat Kück ab 1. Januar 2019 für die Physio- und Ergotherapieschuled der Mobilen Reha Bremen GmbH. Noch nicht sichergestellt ist dagegen die Schulgeldfreiheit für die Logopädieschule der Wisoak und die private Physiotherapieschule. Das geht aus einer Antwort auf eine Frage der Linken hervor.