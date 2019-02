Kistenweise Papier: Die Bürgerschafts-Mitarbeiterinnen Michaela Kruse, Jule Wiesner und Antje Hoffmann (v. l.) machen 1500 Einladungen fertig für den Versand. (Christina Kuhaupt)

Noch immer ist es durch die Flaggen mit schwarzem Flor rund um den Marktplatz deutlich sichtbar: Bremen trauert um seinen Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber, der am Dienstag mit 72 Jahren nach langer Krankheit verstorben war. An der Bürgerschaft wehen die Flaggen zum Gedenken an den Hausherrn bis zum Trauergottesdienst mit Staatsakt am Mittwoch auf Halbmast, die am Rathaus sind dem Protokoll gemäß am Freitag nach drei Tagen eingeholt worden, werden zu den Gedenkfeierlichkeiten aber wieder gehisst.

Von außen dagegen nicht sichtbar ist die organisatorische Maschinerie, die zeitgleich mit Webers Tod in Bewegung gesetzt werden musste. Als ranghöchster Vertreter des Stadtstaates gebühren ihm auch nach seinem Tod besondere Ehren, zumal Weber, der das Parlament 20 Jahre geleitet hatte, „im Amt“ verschied. Organisiert werden Staatsakt und die anschließende Gedenkfeier von der Bürgerschaftskanzlei. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – zusammen mit Helfern aus Plenar- und Besuchsdienst sind sie etwa 15 Personen – haben bis Mittwoch noch einiges zu stemmen. „Das ganze Haus steht zusammen“, sagt Dorothee Krumpipe, Sprecherin der Bürgerschaft. „Jeder hilft, wo er kann. Auch die Kollegen von der Senatskanzlei unterstützen uns.“

Die Arbeit gemäß dem Protokoll begann kurz nach der Todesnachricht am Dienstagmorgen. „Zunächst haben wir verschiedene Funktionsträger per Telefon informiert“, erklärt Anja Leibing, Protokollchefin der Bürgerschaft, „also zum Beispiel Bürgermeister Carsten Sieling, Sülmez Dogan und Frank Imhoff als Vizepräsidenten der Bürgerschaft und die Fraktionsgeschäftsführer.“ Ziemlich schnell musste auch mit der St.-Petri-Domgemeinde abgeklärt werden, wann ein Staatsakt möglich wäre – erst wenn dessen Zeitpunkt feststeht, können die Einladungen verschickt werden.

Rund 1500 sind es, die bis Donnerstag, 15.30 Uhr in der Post liegen mussten, damit die Empfänger, darunter Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), die Präsidenten der Landtage und Vertreter von Bremens Partnerstädten von Danzig bis Haifa noch Zeit haben, zu- oder abzusagen. Überhaupt war der Punkt „Einladungen“ einer der komplexeren auf Leibings Liste, die 17 Seiten lang ist. 1500 Menschen passen zwar in den Dom, nicht aber in die Bürgerschaft, also musste, auch in Absprache mit Witwe Katharina Weber-Brabant, entschieden werden, wer nur in die Kirche und wer auch in die Bürgerschaft eingeladen wird. Dann das Texten und Gestalten der verschiedenen Einladungsversionen, schließlich das Eintüten und Frankieren im Akkord.

Gleichzeitig stehen die Telefone und Handys der Kanzlei-Mitarbeiter seit Dienstag nicht mehr still. So viel muss abgesprochen werden, so viel will koordiniert werden. Natürlich gibt das Protokoll einiges vor, aber vieles bedarf eben Absprachen. „Die Landtage fragen uns nach der Traueranschrift, Fraktionen wegen der Kränze“, sagt Leibing, für die es der erste Staatsakt ist, den sie organisiert, „inzwischen kommen auch die ersten Rückmeldungen der Gäste.“ Bis Freitag musste auch die Traueranzeige erstellt sein, die an diesem Sonnabend im WESER-KURIER und in verschiedenen überregionalen Zeitungen erschienen ist; ihre Größe und Form wiederum zog Absprachen mit vielen anderen nach sich, die Weber ebenfalls mit Anzeigen gedenken möchten.

Ein Punkt, der auf keiner Liste steht, der aber doch ziemlich schwer wiegt, ist der Fakt, dass Leibing und die anderen in diesen Tagen nicht irgendeine Veranstaltung organisieren, sondern die Trauerfeierlichkeiten für den Mann, der bis vor kurzem noch im Büro nebenan saß und der jetzt einfach fehlt. „Natürlich spielen bei aller Komplexität der Planungen auch Gefühle eine Rolle“, sagt Sprecherin Krumpipe, Leibing nickt. „Manchmal kommen sie einfach hoch. Jeder von uns hat diese Momente“, sagt die Protokollchefin. Lange ihrer Trauer hingeben können sie sich nicht, zu viel ist bis Mittwoch noch zu planen.

Der genaue Ablauf des Gottesdienstes zum Beispiel. Wer sitzt wo, welche Musikstücke werden die Musiker der Kammerphilharmonie, die ihre Mithilfe Mitte der Woche angeboten hatten, spielen? Letzteres entscheidet auch Webers Familie mit. Die auswärtigen Gäste müssen untergebracht, Medienvertreter gebrieft und Catering geplant werden. Für Montag ist eine Sitzung mit der Polizei angesetzt, weil auch das Sicherheitskonzept natürlich im Vorfeld besprochen werden muss. Gibt es Gäste wie Yona Yahav, Ex-Bürgermeister von Haifa und als Trauerredner vorgesehen, die eines besonderen Schutzes bedürfen? Danach folgen noch Begehungen des Doms sowie Absprachen mit dem Beerdigungsinstitut, das die Besorgungen der Kränze und Blumen-Arrangements übernommen hat. „Sie nehmen uns viel Arbeit ab“, sagt Leibing.

Fest steht indes, dass sich am Mittwoch auch die Bremer von Christian Weber verabschieden können. Der Gottesdienst (Einlass ab 9 Uhr) ist öffentlich, anschließend wird der Sarg noch für zwei Stunden im Dom stehen.