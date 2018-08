Eine schwierige Müllsituation rund um den Bahnhof. (Christina Kuhaupt)

Zigarettenstummel, Glasscherben, Getränkedosen und Verpackungsmüll achtlos auf den Boden geworfen: Besonders am Hauptbahnhof vergessen offenbar viele Bremer und ihre Besucher ihre gute Kinderstube.

Vor allem die Wartezone der Gleise, die an den Bauzaun des City Gate grenzt, sah in den vergangenen Wochen immer wieder ziemlich unappetitlich aus. Wegen der Baustelle mussten die Mülleimer entfernt werden, vielen der Wartenden ist momentan der Weg zum nächsten am Gleis gegenüber wohl zu weit. Verantwortlich fürs Säubern in diesem Bereich ist die Stadtreinigung. "Die Bahnsteige werden normalerweise zwei Mal pro Tag gereinigt, sowohl nass als auch trocken", sagt deren Sprecherin Antje von Horn. "Aber weil wir Abfallbehälter abbauen mussten, ist die Müllsituation derzeit schwierig. Wir versuchen, durch hohe Reinigungsfrequenzen alle Ablagerungen möglichst zeitnah zu entfernen."

Wenn es nötig sei, würden laut der Sprecherin auch Extratouren gefahren. Dabei sei die Stadtreinigung allerdings auch dankbar für Hinweise der BSAG-Mitarbeiter und von Bremern. "Das ist uns eine große Hilfe bei der Steuerung der Einsäzte. Wir können nicht 24 Stunden vor Ort sein und alles überwachen."

Grundsätzlich zählt der Hauptbahnhof laut von Horn im Bremer Stadtgebiet zu den Ecken, "die einer hohen Reinigungsfrequenz bedürfen. Da müssen wir oft raus. Das ist auch logisch, weil diesen Bereich pro Tag sehr viele Menschen in Anspruch nehmen", sagt Antje von Horn.