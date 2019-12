Sozialer Wohnungsbau – wie hier an der Marcuskaje in der Überseestadt – soll dabei helfen, die Belastung der Bremer Mieter zu verringern. (Frank Thomas Koch)

Die Arbeitnehmerkammer hat Mieter und Eigentümer in Bremen und Bremerhaven zu ihrer Wohnsituation befragt. Das zentrale Ergebnis: Ein Drittel der Mieterhaushalte ist durch Wohnkosten übermäßig belastet. Wer mehr als 37 Prozent seines Nettoeinkommens für die Warmmiete zahlt, befindet sich laut Arbeitnehmerkammer im kritischen Bereich. Der aktuellen Befragung zufolge überschreitet sowohl in Bremen als auch in Bremerhaven ungefähr jeder dritte Haushalt diesen Wert. Unter den Arbeitnehmern ist es in Bremen jeder fünfte. Daraus lässt sich schließen, dass es insbesondere einkommensschwache Gruppen sind - etwa Hartz-IV-Bezieher - die vergleichsweise viel für ihre Wohnungen zahlen.

Alleinerziehende und alleinstehende Senioren sind laut Studie in Bremen am stärksten durch Wohnkosten belastet. Beide Gruppen investieren demnach 43 Prozent ihres Einkommens in die Miete. Prozentual am wenigsten zahlen laut Ergebnisbericht Paare unter 65 Jahren (24 Prozent) sowie Familien (28 Prozent).

Dem Bericht zufolge liegt die durchschnittliche Warmmiete in Bremen bei 10,50 Euro, in Bremerhaven bei 8,63 Euro pro Quadratmeter. Hierbei handelt es sich um Bestandsmieten, also um das, was die Befragten aktuell bezahlen. In Bremen gibt es den Angaben zufolge die höchsten Warmmieten in den Stadtteilen Mitte und Schwachhausen, wo ein Quadratmeter fast zwölf Euro kostet. Auch in Horn-Lehe, Walle, Findorff, der Neustadt und der Östlichen Vorstadt liegen die Quadratmeterpreise demnach deutlich über zehn Euro. Am wenigsten würden die Menschen in Woltmershausen, Blumenthal und Vegesack (ungefähr neun Euro) bezahlen.

An ihrem Einkommen gemessen, sind die Bremer in Stadtteilen mit niedrigen Quadratmeterpreisen am stärksten durch die Miete belastet. So zahlen Haushalte in Woltmershausen laut Studie 40 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Miete, während es in Mitte 27 Prozent sind. Als „soziale Spaltung“ bezeichnet die Arbeitnehmerkammer diese Unterschiede. Ein wichtiges Korrektiv auf dem Mietmarkt seien deshalb Wohnungen in genossenschaftlicher und öffentlicher Hand. Laut Bericht liegen die Preise hier deutlich unter denen der privat vermieteten Wohnungen.

Die Arbeitnehmerkammer begrüße zudem das Vorhaben der rot-grün-roten Koalition, den Anteil von Sozialwohnungen bei Neubauten auf 30 Prozent zu erhöhen, teilt Geschäftsführerin Elke Heyduck mit. Zudem müsse das Wohngeld stärker beworben werden. „Es unterstützt die Haushalte kurzfristig und viele Anspruchsberechtigte verzichten mangels Kenntnis darauf“, so Heyduck.

Ein weiteres Ergebnis der Befragung: Vergleichsweise viele Bremer leben in den eigenen vier Wänden. Den Angaben zufolge sind gut 39 Prozent der Haushalte in einer eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus ansässig. Im Vergleich zu anderen Stadtstaaten sei das ein sehr hoher Wert, heißt es in dem Bericht. Eigentümer verdienen demnach mehr als Mieterhaushalte (durchschnittlich 3500 Euro gegenüber 2200 Euro netto) und wenden prozentual weniger davon für Wohnkosten auf (zwanzig Prozent).

Neben den Wohnkosten hat die Arbeitnehmerkammer ermittelt, wie zufrieden die Menschen in den einzelnen Stadtteilen sind. Auch hier sind Unterschiede zwischen den eher bürgerlichen und den sozial schwächeren Gebieten erkennbar. Während in der Östlichen Vorstadt und in Findorff mehr als 90 Prozent der Befragten die Nahversorgung (Lebensmitteleinkauf und Ärzte) positiv bewerten, sind es in Woltmershausen 65 Prozent. In anderen Bereichen unterscheiden sich die Zahlen noch deutlicher. So ist jeder neunte Gröpelinger zufrieden mit der Sicherheit und Sauberkeit in seinem Stadtteil; in Schwachhausen hingegen liegt die Zufriedenheit bei 83 Prozent.