Seit Montag gilt neben verstärkten Kontrollen nun auch eine strengere Maskenpflicht. Mund und Nase sind demnach an allen öffentlichen Orten mit Ausnahme des Strandes zu bedecken, ansonsten droht ein Bußgeld von 100 Euro. (CLARA MARGAIS)

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bürger vor zu viel Leichtsinn im Umgang mit der Corona-Pandemie gewarnt. Am Montag rief er die Bevölkerung bei einem gemeinsamen Auftritt mit Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), dazu auf, wachsam zu bleiben und nicht übermütig zu werden. Mit Blick auf die Lage auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca zeigte sich Spahn zudem besorgt. „Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird.“

Am vergangenen Wochenende hatten einige Hundert Mallorca-Urlauber unter Missachtung der Vorsichtsmaßnahmen hemmungslos an der Playa de Palma gefeiert. Seit Montag gilt neben verstärkten Kontrollen nun auch eine strengere Maskenpflicht. Mund und Nase sind demnach an allen öffentlichen Orten mit Ausnahme des Strandes zu bedecken, ansonsten droht ein Bußgeld von 100 Euro.

Mehr zum Thema Kommentar zu Ballermann-Partys Kein Morgen auf Mallorca Am Wochenende haben Touristen auf Mallorca gefeiert, als gäbe es kein Morgen und kein Virus. Die ... mehr »

Vielfach wird berichtet, dass die strengeren Regeln zu Stornierungen führen. Aus der strengeren Maskenpflicht leiten sich jedoch keine Ersatzansprüche ab. Urlauber können aber nicht allein wegen dieser Regelung Aufenthalte abbrechen oder anstehende Reisen kostenlos stornieren, sagt der Reiserechtler Paul Degott aus Hannover. Ein Recht zum Stornieren bereits vor der Maskenpflicht-Einführung gebuchter Reisen hätte man nur, „wenn der Aufenthalt, also der Reisevertrag, erheblich beeinträchtigt wäre“, erläutert der Jurist. „Die Grenze zur Erheblichkeit ist mit der schlichten Maskentragepflicht aus meiner Sicht noch nicht erfüllt. Das ist eher ein allgemeines Lebensrisiko, das der Reisende ja auch hätte, wenn er in Deutschland zum Beispiel zum Einkaufen geht.“

Susanne Stünckel, Sprecherin von Tui Deutschland, spricht trotz der Einschränkungen von einem bundesweit gestiegenen Interesse an Urlaubsreisen. „Wir sehen von Woche zu Woche eine steigende Nachfrage und einen klaren Nachholeffekt mit Trend zu kurzfristigen Buchungen für die Sommerferien. Mallorca sei nach wie vor das nachfragestärkste Urlaubsziel der Tui. Auch bei Alltours zähle Mallorca zu den beliebtesten Reisezielen. „Die Nachfrage nimmt weiter zu, auch wenn sie nicht mit der des Vorjahres vergleichbar sind“, sagt Sprecher Thomas Daubenbüchel.

Mehr zum Thema Übermut am Ballermann auf Mallorca Spahn warnt vor zweiter Corona-Welle Deutschland hat das Corona-Virus derzeit gut im Griff. Eine zweite Infektionswelle könnte die ... mehr »

Am Bremer Flughafen bauen die Fluggesellschaften ihre Angebote aufgrund der steigenden Nachfrage aus. „Ryanair fliegt Mallorca seit Anfang Juli dreimal pro Woche an, ab August sogar fünfmal“, sagt Andrea Hartmann, Sprecherin des Flughafens. Wie hoch die Auslastung der Flugzeuge ist, kann sie zwar nicht sagen, doch das Fluggastaufkommen nehme langsam zu. Neben der irischen Billigfluggesellschaft steuern ab dieser Woche auch Euro­wings (zweimal) und Sundair (viermal) wieder die Insel von Bremen aus an.

Melanie Kudling zieht es auf die Mittelmeer-Insel. Die 39-Jährige will Mitte August für eine Woche mit ihrer Familie nach Mallorca fliegen, nicht aber zum Ballermann. „Wir fahren seit 15 Jahren in dasselbe Hotel an der Playa de Muro. Wir fühlen uns eigentlich recht sicher und haben keine Angst“, sagt Kudling. Patrick Herrmann dagegen will nur nach Mallorca fliegen, wenn die Maskenpflicht gelockert und der „Bierkönig“ geöffnet wird.

„Ich denke, dass man auch unter bestimmten Voraussetzungen ganz gut Party machen kann. Es müssen sich nur alle an die Regeln halten.“ Betti Keese will sich auf Mallorca mit einer Freundin treffen. „Wir sind nicht die klassischen Party-­Touristen, verfolgen das ganze Thema aber mit Interesse, da wir beide in der Tourismusbranche arbeiten“, sagt Keese. Bedenken habe sie keine: „Letztlich ist man nirgends zu einhundert Prozent sicher.“

Nicht nur auf Mallorca, sondern auch in den Party-Hochburgen in Bulgarien scheinen die geltenden Hygieneregeln nicht durchgehend umgesetzt zu werden. Das Land am Schwarzen Meer gilt als günstige Alternative zur spanischen Insel, besonders am Gold- und Sonnenstrand tummeln sich viele Feierwütige.

„Wir hatten den Eindruck, dass das Coronavirus für die Menschen in Bulgarien gar nicht existieren würde“, sagt Sarah Kracke. Sie war bis zum Wochenende am Goldstrand. Ein Großteil der Bars und Clubs sei geöffnet gewesen, Türsteher hätten die Menschen unbegrenzt hineingelassen. Es habe gewirkt, als gäbe es keine Maskenpflicht oder Abstandsregeln. „Die Menschen wurden stattdessen sogar dazu animiert, feiern zu gehen“, so Sarah Kracke.

Plamen Bakalov, Tourismuskonsul des bulgarischen Generalkonsulates in Frankfurt am Main, weiß um die schwierige Situation: „Die Regierung hat die Maßnahmen am Freitag verschärft und einen Bußgeldkatalog verabschiedet.“ In Clubs und Bars gelte nun eine Maskenpflicht, außerdem müsse jedem Gast ein Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen. „Zustände wie auf Mallorca haben wir in Bulgarien noch nicht“, sagt Bakalov.