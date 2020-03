Heiko Fritschen hat mehr als 40 Petitionen an die Bürgerschaft verfasst – in den meisten davon setzt er sich für die Natur in Bremens Grüngebieten ein. (Christina Kuhaupt)

Die einen schreiben nie eine Beschwerde und gehen auch nicht wählen, die anderen reichen eine Petition nach der nächsten ein. Bei der Bürgerbeteiligung klafft eine große Lücke zwischen denen, die zu fast jedem Thema etwas zu sagen haben, und denen, die sich gar nicht zu Wort melden. Besonders deutlich wird das bei den öffentlichen Petitionen, die bei der Bremischen Bürgerschaft eingehen. Dort gibt es gleich mehrere Bremer, von denen jeder mehr als ein Dutzend Anliegen an das Parlament formuliert hat.

Einer von ihnen dürfte derzeit den Rekord halten: Der Bremer Heiko Fritschen hat seit 2016 mehr als 45 Petitionen eingereicht. Ihm geht es um den Umgang mit Müll in der Stadt, um die Baumschutzverordnung oder um die Bepflanzung der Wallanlagen. Er fordert mehr Schutz von Brutvögeln, Schulungen für Angelvereine zum Thema Umweltschutz und setzt sich für den Erhalt der Kaisenhäuser in Parzellengebieten ein.

Er fordert, die Hausaufgaben an Bremer Schulen dürften nicht abgeschafft werden, und eine seiner Petitionen nimmt sich sogar der Schlehen in der Stadt an: Es müssten mehr dieser Büsche gepflanzt werden, die für bedrohte Bienenarten wichtig sind. Erkennbar ist: In den meisten Petitionen von Heiko Fritschen geht es um Naturschutz. Aber er macht auch nicht halt vor Themen wie Gerichtskosten, Carsharing und dem Bremer Schulgesetz. Bisweilen hat er sogar bis zu zehn Petitionen an einem einzigen Tag verfasst.

Wer ist dieser Mann, den man wohl zu Recht als Multi-Petenten bezeichnen kann? Ein Rentner, der sich den ganzen Tag lang mit Petitionen befasst? Ein Aktivist, der nachts Gesetzestexte wälzt und tagsüber das Online-Formular der Bürgerschaft füttert? Heiko Fritschen ist Umweltingenieur, 56 Jahre alt, arbeitet in Bremen, wohnt in Horn-Lehe und hat ein Kind, das in Bremen zur Schule geht. „Man kann demonstrieren, oder man kann immer meckern, aber keiner stellt mal die richtigen Fragen“, sagt er, wenn man ihn fragt, weshalb er so viele Petitionen verfasst.

Von schicken Grünanlagen und dem Holz alter Bäume

Was sein zentrales Anliegen ist inmitten dieser wahren Flut von Eingaben an die Stadt Bremen: „Die Grünanlagen in der Stadt ein bisschen schicker machen für die Kinder“, sagt Fritschen. In der Petition, die ihm am wichtigsten ist, geht es um das Holz alter Bäume: Er fordert, wenn ein Baum in Bremer Parks gefällt werde, dann sollte der Stumpf stehen bleiben, sodass sich dort Pilze und Insekten ansiedeln und Kinder beobachten können, was mit altem Holz in der Natur passiert. „Die Totholz-Frage liegt mir besonders am Herzen, alles Holz abzuräumen ist einfach nicht nötig.“ In seiner Freizeit engagiert er sich bei einem Naturschutzverband in einer Arbeitsgruppe, die sich mit Bienen und Blüten befasst.

Fritschen ist ein freundlicher Gesprächspartner, einer, der ruhig schildert, worum es ihm geht. Dass die meisten seiner Petitionen nur von wenigen Mitzeichnern unterstützt werden, bekümmert ihn nicht. Im Gegenteil, er fühlt sich gehört – schließlich müssten sich Verwaltungsmitarbeiter auch trotz weniger Mitzeichner mit dem Inhalt seiner Petitionen beschäftigen, sagt Fritschen. „Man kann es betrachten wie ein Ideenmanagement.“

Der 56-Jährige sieht durchaus Erfolge für seine Anliegen. Ein Beispiel für eine Petition, mit der er etwas in Bewegung gebracht hat? Fritschen setzte sich dafür ein, dass in Bremer Parks auchmal ein Stück Wiese wild wachsen darf. „Es wird besser, in Bremen wird nicht mehr so rabiat gemäht“, ist sein Eindruck – er ist zufrieden.

Bitten oder Beschwerden können Bürger als öffentliche Petition bei der Bremischen Bürgerschaft einreichen, wenn es sich um ein Thema von allgemeinem Interesse handelt. Erfüllt das Anliegen diese Bedingung, dann wird die Petition im Internet veröffentlicht und kann dort mitgezeichnet und diskutiert werden. Petitionen können per Post, Fax oder über ein Online-Formular der Bürgerschaft eingereicht werden. Zu jeder zugelassenen Petition werden Stellungnahmen aus dem zuständigen Ressort der Bremer Verwaltung eingeholt. Das Anliegen wird also geprüft und bewertet, dazu gibt es einen Abschlussbericht, der später auch online veröffentlicht wird. Zudem werden die Petitionen im Petitionsausschuss behandelt. Dort kann der Petent sein Anliegen vortragen, Vertreter der Verwaltung äußern sich dazu.

Keine Obergrenze für Petitionen

Doch zehn Petitionen am Tag von nur einer Person, wie geht Bremen damit um? „Es gibt keine Obergrenze für Petitionen, jeder Bremer kann theoretisch so viele Petitionen einreichen, wie er will“, sagt Claas Rohmeyer (CDU), Bürgerschaftsabgeordneter und Vorsitzender des Petitionsausschusses. Auch die Sorge, dass Bürger nicht mit ihren Anliegen an die Verwaltung durchdringen, weil einige wenige Petitionen am Fließband produzieren, entkräftet Rohmeyer: „Jede Petition wird geprüft, es kommen alle zum Zuge, niemand fällt hinten runter.“

Zudem bekomme jede Petition die gleiche Zeit für die Anhörung im Petitionsausschuss – egal, ob sie von zwei Personen unterzeichnet sei oder von 2000. Der Petitionsausschuss ist ein Ausschuss der Bürgerschaft und mit Parlamentariern besetzt. Er tagt in der Regel einmal im Monat. Zuletzt wurden unter anderem Petitionen von Bürgern im Ausschuss behandelt, die sich für bezahlbare Schülertickets einsetzten, für mehr Angebote in Gebärdensprache und für die Wiederaufnahme der Planungen für eine U-Bahn in Bremen.

Damit, wie man eine Petition einreicht und was dann geschieht, kennt sich Fritschen inzwischen gut aus: „Das Verfahren ist ja im Internet super dargestellt“, sagt er. Ist es nicht sehr zeitaufwendig, an einem Tag bis zu zehn Petitionen zu formulieren? „Wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, kommt man meistens schnell auf den Knackpunkt“, sagt Fritschen. Ein bisschen muss er selbst über die Vielzahl seiner Petitionen schmunzeln. Und schildert vergnügt: „Am 13. März muss ich wieder antreten.“ Dann tagt der Petitionsausschuss und gleich mehrere von Fritschens Themen werden behandelt. „Zwölf Petitionen muss ich dann abarbeiten", sagt er und lacht: "Das Hobby wird langsam anstrengend."