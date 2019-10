Im Jahr 2018 gab es bei 8,3 Prozent der Lebensmittelproben etwas zu beanstanden. (Oliver Berg /dpa)

Ein drei Zentimeter langes Reißverschluss-Teil im Tiefkühl-Spinat, lebende Käfer in einem Teebeutel: Der aktuelle Verbraucherschutzbericht, den die Gesundheitsbehörde veröffentlicht hat, listet auf, was Lebensmittelprüfer 2018 bei ihren Kontrollen gefunden haben. Schwerwiegende Mängel traten besonders bei Fisch- und Fleischprodukten auf, stellen die Autorinnen des Berichts fest. Für Lebensmittelkontrollen sind in Bremen das Landesuntersuchungsamt für Chemie, Hygiene und Veterinärmedizin (LUA) und der Lebensmittelüberwachungsdienst (LMTVET) zuständig. Beide arbeiten mit der Gesundheitsbehörde zusammen.

Insgesamt wurden 2018 in Bremen mehr als 2160 Lebensmittelproben untersucht. Bei 8,3 Prozent dieser Proben gab es etwas zu beanstanden. Am häufigsten waren Fehler bei der Kennzeichnung (52 Prozent), zudem waren aber auch 79 Lebensmittelproben so verunreinigt, dass die Prüfer sie als „nicht mehr zum Verzehr geeignet“ einstuften. 128 dieser Proben wurden entnommen, weil es zuvor Beschwerden von Verbrauchern gab oder Prüfer den Verdacht hatten, dass etwas nicht stimmt. „In diesem Jahr gab es besonders viele Verbraucherbeschwerden und Rückrufe“, sagt Hans-Peter Pudollek von der Abteilung Lebensmittelüberwachung. Das hielt die Bremer Prüfer ordentlich auf Trab. Mehr als 300 Mal wandten sich laut Bericht im vergangenen Jahr Verbraucher an die Bremer Prüfstellen und wiesen auf Probleme hin.

Und auch in diesem Jahr sorgten große Lebensmittelskandale für Aufsehen. Das Deutsche Milchkontor rief eine Serie fettarmer Milch zurück, die krankmachende Bakterien enthielt. Von größerem Ausmaß war der Skandal rund um die Wurstfabrik Wilke, deren mit Listerien verseuchtes Fleisch in mehr als tausend verschiedenen Produkten enthalten ist und durch das drei Menschen starben.

Im Land Bremen wurden 2018 mehr als 3000 Gaststätten und Lebensmittelbetriebe kontrolliert, das entspricht rund 40 Prozent der gesamten Betriebe in diesem Bereich. Bei etwa 30 Prozent der überprüften Firmen wurden Mängel festgestellt, die meisten davon bei der Personalhygiene und bei der Eigenkontrolle der Betriebe. Kontrollen werden in Bremen laut Gesundheitsbehörde „risikoorientiert“ durchgeführt – das bedeutet, man kontrolliert vor allem dort, wo man Mängel vermutet. Überprüft werden zum Beispiel insbesondere leicht verderbliche Produkte wie Fleisch, Fisch, Milchshakes oder Sahne. Auch Betriebe, in denen es schon Beanstandungen gab, werden häufiger kontrolliert.

Relativ viele kritische Beanstandungen

Die Bremer Verbraucherzentrale fordert, dass die Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen den Kunden besser zugänglich gemacht werden: „Es gab im vergangenen Jahr in Bremen doch relativ viele kritische Beanstandungen, aber die Herstellerfirmen und die Betriebe, bei denen verdorbene Lebensmittel gefunden wurden, werden nicht genannt, weil das Schadensersatzforderungen zur Folge hätte“, kritisiert Sonja Pannenbecker, Ernährungsreferentin der Verbraucherzentrale. Sie fordert die Einführung eines Hygiene-Barometers, mit dem Kunden an der Tür von Gaststätten und auch online einsehen könnten, wie ein Betrieb bei der Lebensmittelkontrolle bewertet wurde – Vorbild sei dabei Dänemark, sagt Pannenbecker.

In Dänemark vergeben Prüfer nach Lebensmittelkontrollen Hygiene-Smileys. Diese Smileys müssen von den Gaststätten auch bei schlechtem Abschneiden im Eingangsbereich aufgehängt werden, sonst drohen Strafen. Zudem werden die Smiley-Bewertungen online veröffentlicht. In Bremen werden bei Mängeln weder Produkt- noch Firmennamen veröffentlicht, bestätigt Elisabeth Oltmann, stellvertretende Leiterin des Bremer Lebensmittelüberwachungsdienstes: „Von einem System wie in Dänemark sind wir noch weit entfernt.“ Allerdings würden bei Mängeln Bußgelder für Betriebe verhängt und Verwarnungen ausgesprochen.

In Deutschland wird über eine Hygiene-Ampel seit Jahren diskutiert. In Niedersachsen gab es 2017 ein sechsmonatiges Pilotprojekt mit Hygiene-Barometern für Gaststätten in Hannover und Braunschweig. Allerdings mussten Betriebe negative Ergebnisse nicht veröffentlichen, die Teilnahme war freiwillig. Das Projekt wurde nach Ablauf ad acta gelegt, das Interesse von Betrieben und Verbrauchern sei gering gewesen, hieß es von den Stadtverwaltungen.