Wenn das Geld kaum zum Leben reicht: In Bremen erhielten viele Menschen, die 2018 in Rente gegangen sind, weniger als 1035 Euro Altersbezüge. (Marijan Murat/dpa)

Immer mehr Rentnerinnen und Rentner in Bremen sind von Armut bedroht. Das geht aus dem Rentenreport 2020 des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) der Region Bremen-Elbe-Weser hervor, der am Montag in Bremen vorgestellt worden ist.

Drei Viertel der Frauen in Bremen und fast die Hälfte (47 Prozent) der Männer, die 2018 erstmals eine Rente erhielten, bekamen Renten unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle von 1035 Euro. „Unterhalb dieser Schwelle ist gesellschaftliche Teilhabe kaum möglich“, heißt es in dem Report. Frauen sind besonders von Altersarmut betroffen. Jede fünfte Neurentnerin aus Bremen erhielt sogar weniger als 300 Euro im Monat.

Die durchschnittliche Rente derjenigen, die 2018 erstmals Rente bezogen, lag bei 1066 Euro (Männer) und 728 Euro (Frauen). Für die Rentenhöhe von Frauen ergab sich damit eine leichte Verbesserung. Sie erhielten im Schnitt 34 Euro mehr als Frauen, die vor 2018 in Rente gingen. Bei Männern sank die Rentenhöhe: Wer vor 2018 erstmals Rente bezog, erhielt im Schnitt 1176 Euro. Es zeigt sich deutlich der Geschlechterunterschied: Frauen erhielten im Schnitt mehr als 300 Euro weniger Rente als Männer.

Der DGB fordert unter anderem, dass mehr Unternehmen nach Tarif zahlen und dass das Rentenniveau von derzeit 48,2 Prozent wieder auf 50 Prozent steigt. Um die Rente zu stärken, sei ein Kurswechsel der Rentenpolitik nötig, sagte Annette Düring, Bremer DGB-Vorsitzende. Im Land Bremen gab es im Juli 2018 gut 153.000 Rentnerinnen und Rentner, davon waren knapp 90.000 Frauen.

