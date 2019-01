Sport zu treiben, das nehmen sich viele für das neue Jahr vor. (Marijan Murat/dpa)

Zu Beginn eines Jahres haben viele Menschen Ideen, was in ihrem Leben besser werden soll. Sonia Lippke beschäftigt sich nicht nur zum Jahreswechsel mit guten Vorsätzen. Die Psychologin der Jacobs University forscht zu genau diesem Thema. Gerade für das neue Jahr sind die Pläne der Menschen häufig ehrgeizig – zu ehrgeizig. „Die Umsetzung der Ziele ist oft schwierig“, weiß die Bremer Wissenschaftlerin.

Wichtig sei es, einen Vorsatz genau zu fassen, sagt Sonia Lippke. „Menschen scheitern häufig daran, dass sie ihre Ziele nicht konkret genug formulieren.“ Wer etwa fitter werden wolle, der könne sich vornehmen, dreimal die Woche eine halbe Stunde joggen zu gehen. Lippke rät zudem, Alternativen zu überlegen, um Vorhaben in jedem Fall umzusetzen. Wenn zum Beispiel ein Regentag das Joggen draußen verhindert, sollte es eine Idee geben, um anders Sport zu treiben.

Egal welches Ziel gesetzt werde, der Plan muss zur Person passen, sagt die Psychologin. „Nicht jedem tut es gut, morgens um halb sieben schwimmen zu gehen. Für andere kann es aber genau das Richtige sein, um in den Tag zu starten.“ Sonia Lippke empfiehlt, besser äußere Faktoren wie das Wetter dafür verantwortlich zu machen, wenn ein Plan mal scheitert. „Das Wichtige ist, sich nicht selbst fertigzumachen, wenn es mit einem Vorhaben nicht klappt.“

Gegen die Selbstoptimierung

Eine Umfrage am Mittwoch zeigt, dass einige Bremer gar nichts von Plänen zum Jahreswechsel halten. „Ich finde Vorsätze blöd“, sagt Birgit Finke aus Stuhr. „Wenn man sich etwas krampfhaft vornimmt, wird das eh nichts“, findet sie. Trotzdem habe sie sich für das Jahr 2019 als Ziel gesetzt, ein bisschen ruhiger zu werden: „Ich will mich auf der Arbeit nicht mehr so stressen lassen.“ Der 27-jährige Carim El-Sayed hält nach eigener Aussage ebenfalls nicht viel von Vorsätzen.

„Die Menschen nehmen sich zu oft etwas vor, das sie nicht einhalten können.“ Er habe sich deswegen ein Ziel gesetzt, von dem er weiß, dass er es erreichen könne. Anfang Januar habe er sich im Fitnessstudio angemeldet und sei schon dreimal da gewesen. Auch Ingrid Brouwer ist bisher zufrieden mit der Einlösung ihrer Vorsätze.

Die 55-Jährige aus Worpswede hat sich zum Jahreswechsel vorgenommen, mehr Sport zu treiben. „Gleich am 3. Januar habe ich angefangen: Laufen an der frischen Luft und Training im eigenen Fitnessstudio zu Hause.“ Bis jetzt sei sie dabei geblieben und sie hoffe, dass das anhalte. Sergej Seibel muss noch warten, bis er seinen Plan für das neue Jahr umsetzen kann. „Ich möchte meine Meisterprüfung ablegen“, sagt er. Die Chance auf den Meisterbrief habe er frühestens im Mai.

Nicht jeder, der einen Vorsatz fasst, hält sich auch daran. „Ich habe mir vorgenommen, zum Sport zu gehen und meine Termine besser zu planen“, sagt Christine Kalinovic. Bis jetzt habe keins von beidem geklappt. „Ich möchte es aber immer noch gern schaffen“, sagt die 24-Jährige. Für Rita Fofana hat sich ihr Vorsatz fürs neue Jahr schnell zerschlagen. Eigentlich sei sie fest entschlossen gewesen, im neuen Jahr keinen Alkohol zu trinken. Doch das hat nicht funktioniert: „Ich habe heute ein Glas Sekt getrunken.“ Den Alkohol wolle sie weglassen, um ein paar Kilo abzunehmen. „Alkohol ist eins der Dinge, auf die ich am ehesten verzichten kann.“ Mit dem Rauchen aufzuhören, könne sie sich hingegen nicht vorstellen: „Das finde ich zu schwierig.“

Psychologin Lippke hat einen Tipp für alle, die ihre Vorsätze einhalten wollen: „Menschen brauchen eine Barriereplanung. Sie müssen sich schon vorher überlegen, was alles zwischen sie und ihre Ziele kommen könnte.“ Wer etwa mehr Sport treiben wolle, müsse etwa bedenken, wie weit der Weg zum Fitnessstudio sei und ob die Öffnungszeiten mit den eigenen Arbeitszeiten zusammenpassten. Dass der Umfrage zufolge einige Bremer keine Vorsätze fassen, das ist laut Lippke ein eher neues Phänomen. Diese Beobachtung habe sie in ihrer Forschung bisher noch nicht so häufig gemacht. „Ich sehe das als positiven Aspekt. Die Menschen wollen sich nicht zu sehr knebeln, sondern legen mehr Wert auf Achtsamkeit als auf Selbstoptimierung.“