Projektleiter Bruno Steinmann (rechts) freut sich über treue Dozenten wie den Kulturhistoriker Manfred Jansen, der die "Universität der dritten Generation" bereits seit sieben Jahren ehrenamtlich unterstützt. (frank thomas koch)

Die Lust am Lernen hört offenbar nie auf. Das legt zumindest der Zuspruch auf die „Universität der dritten Generation“ nahe. Rund 2000 Wissbegierige der Generation 60+ haben im vergangenen Semester die Weiterbildungsangebote genutzt, die von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an vielen Orten in der ganzen Stadt gemacht werden.Das Interesse an den Vorträgen, Kursen und Führungen ist ebenso groß wie die Vielfalt an Themen.

Vielleicht auch, weil die Spätsemester keine Leistungsnachweise erbringen müssen, nur neugierig auf Neues sein sollten. Überdies ist die Teilnahme an den Veranstaltungen zum Großteil kostenlos. Damit die „Universität der dritten Generation“ weiter anspruchsvolle Inhalte bieten kann, ist Projektleiter Bruno Steinmann ständig auf der Suche nach Dozentinnen und Dozenten, die ihren Wissensschatz an Menschen in der dritten Lebensphase weitergeben wollen. „Es gibt nur Applaus und eine gute Betreuung, kein Honorar“, schickt er voraus, dass es sich dabei um ein Ehrenamt handelt.

Allerdings eines mit enormer Reichweite. Das 2010 mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Fernsehlotterie gestartete Modellprojekt der Awo unter dem Motto „Mehr Zeit zu leben – Chancen der dritten Generation“ hat sich inzwischen in Bremen etabliert. Denn das vielfältige Weiterbildungsangebot für die ältere Generation solle möglichst niedrigschwellig sein, erklärt Bruno Steinmann.

Die meisten Veranstaltungen würden daher auch in den Begegnungsstätten des Vereins „Aktive Menschen Bremen“ (Ameb) angeboten. So bekommen auch weniger mobile Menschen die Chance, diese Termine wahrzunehmen.

Breites Themenspektrum

„Wir wollen keine Konkurrenz sein, sondern eine Ergänzung bestehender Bildungsangebote“, betont der Projektleiter der „Uni der dritten Generation“ der Awo, deren Semesterprogramm Themen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Computer, Internet, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technik abdeckt. Die Rubrik „Bremer Einblicke“ vereint Führungen und ermöglicht somit erlebendes Lernen. Dabei bekommen die Teilnehmer Einblicke in Gebäude, die oftmals nicht öffentlich zugänglich sind, in Prozesse und Geschichte.

„Jeder, der etwas anbieten möchte, soll sich melden“, sagt Bruno Steinmann und möchte Menschen ermutigen, ihr Wissen, ihre Kompetenzen und Erfahrungen, die sie sich während ihrer beruflichen Laufbahn oder in ihrer Freizeit angeeignet haben, an andere weiter zu geben. Inhaltliche Vorgaben gibt es keine. Auch den Veranstaltungsort kann jeder Freiwillige selber wählen. Denn nicht jeder mag in seinem direkten Wohnumfeld als Dozentin oder Dozent in Erscheinung treten, weiß Steinmann.

„Ich bin für alles offen“, lädt er zur Kontaktaufnahme ein. „Wenn sich jemand telefonisch meldet, und etwas anbieten möchte, macht mein Herz einen großen Sprung“, sagt Steinmann. Er bietet seine Unterstützung in jeglicher Form an. Er übernimmt die Verantwortung für den organisatorischen und technischen Ablauf, kümmert sich um Ankündigung, Anmeldung, Räumlichkeit und technische Ausstattung vor Ort. Der studierte Kulturwissenschaftler hilft bei Bedarf sogar bei der Vorbereitung einer Powerpointpräsentation.

„Aber es können auch analoge Fotos mitgebracht werden“, beteuert er. „Ich bin immer wieder begeistert, was die Leute abliefern“, schwärmt Bruno Steinmann von dem Elan, mit dem sich Menschen, die nicht mehr berufstätig sind oder nach der aktiven Familienphase mehr Zeit für sich haben, als Dozentinnen und Dozentin in ihre neue Aufgabe stürzen.

Selbst jene, die sich einen öffentlichen Vortrag zunächst nicht zugetraut hätten, würden durch die gewisse Angespanntheit in so einer Situation, die Wertschätzung, die sie vom Publikum erfahren, und die Kommunikation mit den wissbegierigen Zuhörern über sich hinauswachsen, berichtet Bruno Steinmann aus seiner sechsjährigen Projektleiterzeit.

Da die Awo Bremen inzwischen von vielen namhaften Kooperationspartnern, wie der Kunsthalle oder dem Landesfilminstitut, unterstützt wird und im Bereich Internet und Computer auf einen qualifizierten Pool zurückgreifen kann, sind diese Sparten relativ gut abgedeckt. Durch viele freiwillige Bewerbungen sei das Themenfeld Kunst und Kultur aktuell ebenfalls gut bedient.

Schwieriger gestaltet sich die Referentensuche für Wissenschaft und Technik. Deshalb würde sich der Projektleiter über solche Vortragsthemen oder Führungen besonders freuen. Bruno Steinmann hat auch ein offenes Ohr für Anregungen aus den Ameb-Begegnungszentren. „Ich versuche sie umzusetzen“, sagt er, weil es dafür gemeinhin einen Bedarf vor Ort gebe. „Da, wo Veranstaltungen schon erfolgreich gelaufen sind, verstetigen sie sich“, fällt ihm mit der Begegnungsstätte Habenhausen ein Beispiel ein. Dank der Treue der Ehrenamtlichen habe sich dort ein Kulturschwerpunkt etabliert. „Wenn es gut läuft, kommen Dozenten und Teilnehmende wieder“, konstatiert der Projektleiter.

„Das ist der Dreiklang von Ort, Mensch und Thema, entweder ist es ein schlagkräftiger Dozent, ein interessantes Thema oder der Ort“. Deshalb würden Interessierte aus Arbergen auch nach Huchting fahren.

Die „Uni der dritten Generation“ bezeichnet Bruno Steinmann als „Erfolgsgeschichte“. Nicht nur, weil dieses hochwertige Bildungsangebot für Menschen in der dritten Lebensphase unter dem Dach des Awo-Kreisverbandes Bremen dezentral und kostenlos gemacht werden kann, sondern auch, „weil es nach beiden Seiten funktioniert“. Es gebe viele Dozentinnen und Dozenten, die durch das Programm zu einem Besuch anderer Veranstaltungen angeregt würden, ebenso Besucher, die sich später als Referent anböten.

Weitere Informationen

Wer eine thematische Anregung hat oder sich als Dozentin oder Dozent ehrenamtlich in das Programm der „Universität der dritten Generation“ einbringen möchte, kann sich bei Projektleiter Bruno Steinmann unter der Telefonnummer 79 02 57 oder per E-Mail an uni-der-dritten-generation@awo-bremen.de melden. Das aktuelle Semesterprogramm steht im Internet unter www.awo-bremen.de.