Bremer Wettbüros müssen nach den Gesetzesänderungen von außen einsehbar sein, großflächige Werbung ist verboten. (Frank Thomas Koch)

Rund 30 Verwarnungen und in einem Fall eine Schließung: Das ist die erste Bilanz des Innenressorts von Senator Ulrich Mäurer nach den Änderungen der gesetzlichen Regelungen für Wettbüros. Bremen hatte sein Glücksspielgesetz Anfang des Jahres verschärft. Die Auflagen für die Annahmestellen von Sportwetten sind härter geworden: So dürfen unter anderem Kioske und Teestuben keine Wett-Terminals mehr aufstellen.

Nahezu alle der bislang rund 30 kontrollierten Wettvermittlungsstellen hätten nach einem ersten Informationsschreiben zu den Änderungen nach Besuchen der Mitarbeiter des Innenressorts und des Ordnungsdienstes eine „Gelbe Karte“ erhalten, teilt die Innenbehörde mit. Setzen die Betreiber der Wettbüros angemahnte Auflagen wie das Erstellen eines Jugendschutzkonzeptes oder eines Sozialplans nicht um, riskieren sie Bußgelder. Je nach Schwere des Verstoßes kann ihre Höhe zwischen 300 und 500 Euro liegen.

"Wir haben mit den Gesetzesänderungen das Augenmerk auf einen effektiven Spieler- und Jugendschutz gelegt", sagte Mäurer. "Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes haben wir sofort losgelegt und sind in den Vollzug eingestiegen. Die bisherigen Kontrollen des Ordnungsamts erfolgten in den Stadtteilen Gröpelingen, Walle, Hemelingen, Hastedt, Neustadt sowie im Viertel und in der Bahnhofsvorstadt.