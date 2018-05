Ausbildungsleiter Andreas Rhode von der Firma Gestra, bildet seit Jahren Jugendliche für verschiedene Berufe aus. (Karsten Klama)

Aus Ihrer Erfahrung heraus betrachtet: Womit hat es zu tun, dass viele Kinder in Bremen in der Schule nicht das lernen, was Sie lernen sollten und zum Beispiel Probleme beim Rechnen und Lesen haben?

Andreas Rohde: Ich habe den Eindruck, dass vieles in den Lehrplänen steht, was im Grunde nicht wichtig ist, also Stoff, der schon sehr speziell ist und weit vorgreift. Im Mathe-Unterricht zum Beispiel müssen ältere Schüler mit teils hoch komplizierten Formeln und Kurven umgehen. Aber viele einfache, grundlegende Sachen wie Dreisatz, Bruchrechnung oder Prozentrechnung kommen zu kurz. Schüler sollten die Grundrechenarten von A bis Z drauf haben, aber das wird anscheinend in der Schule zu wenig geübt. Auch politisches Allgemeinwissen fehlt vielen Jugendlichen: In welchem Bundesland lebe ich? Wie ist die Bundesregierung aufgebaut? Das scheint keine große Rolle im Unterricht zu spielen, da müsste schon ein bisschen mehr in der Schule getan werden.

Was freut Sie bei Ihrer Arbeit mit den Jugendlichen, an welchen Stellen funktioniert es, etwas zu guter Bildung beizutragen?

Es gibt vieles, was in der Ausbildung gut funktioniert. Ich mache zum Beispiel auch Projektarbeit mit den Auszubildenden, und das wird in der Schule gut trainiert. Sich in einer Gruppe ein Thema erarbeiten und hinterher die Ergebnisse präsentieren, vor einer Gruppe frei reden, das haben die Jugendlichen alle gut drauf. Das hat sich gegenüber früher, zum Beispiel im Vergleich zu meiner Ausbildungszeit, deutlich verbessert. Zum Beispiel haben sich Jugendliche am Anfang der Ausbildung bei uns mit dem Thema Arbeitssicherheit beschäftigt und ihre Ergebnisse dann als Flip-Chart vorgestellt. Und einige haben zum Thema: „Wie trage ich schwere Gegenstände bei der Arbeit richtig? Wie nutze ich eine Hebevorrichtung?“ ein kleines Video gemacht, das wir jetzt als Information für alle Mitarbeiter in der Firma nutzen.

Was müsste sich konkret tun, damit sich in der Bildung für den Bereich, in dem Sie arbeiten, wirklich etwas verbessert?

Wir kooperieren als Firma mit der Oberschule an der Koblenzer Straße in Tenever. Und ich muss sagen, beim ersten Mal bin ich dort mit ganz gemischten Gefühlen hingefahren. Ich habe gedacht, hoffentlich ist es dort nicht so chaotisch. Aber ich war total positiv überrascht, wie wissbegierig und höflich die Schüler waren. Ich denke, das liegt auch an engagierten Lehrern. Ich glaube, vielen Jugendlichen fehlt nur ein bisschen die führende Hand, dass die Lehrer sie ein bisschen an die Hand nehmen, und dann klappt das auch. Wie es laufen kann, sehen wir hier bei den zwei Flüchtlingen, die wir in der Firma gerade ausbilden: Die beiden werden mit etwas Extra-Nachhilfe unterstützt, und dann geht das richtig gut mit der Integration. Ich kann absolut nichts Negatives darüber sagen. Aber Jugendliche an die Hand zu nehmen, das kann man als Lehrer natürlich nicht bei einer Gruppe von 30 Schülern machen, dafür braucht es eher eine Gruppe von 15. Und ich glaube, es bräuchte auch viel mehr Sozialarbeiter, die zum Beispiel die Eltern dabei unterstützen und sie informieren, welche Möglichkeiten es gibt, um ihre Kinder zu fördern. Wir haben in Deutschland jetzt Milliardenüberschüsse im Bundeshaushalt, da müsste man viel mehr in Bildung investieren. Ich finde, es wird wirklich am falschen Ende gespart.

Die Fragen stellte Sara Sundermann.

Zur Person

Andreas Rohde ist Ausbildungsleiter bei der Firma Gestra in Bremen. Der 46-Jährige ist gelernter Zerspanungsmechaniker und Industriemeister und bildet seit sieben Jahren Jugendliche für verschiedene Berufe im Bereich der Metalltechnik aus.