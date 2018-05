Olaf Reimer engagiert sich seit 18 Jahren auf vielfältige Weise in der JVA Bremen. (Frank Thomas Koch)

Nicht nur gegen Sold oder Gehalt, sondern auch unentgeltlich betätigen sich Bremer in der Justizvollzugsanstalt, im Ehrenamt. Es gibt etwa 70 Frauen und Männer, die sich freiwillig für Gefangene engagieren. Die Tätigkeiten sind vielfältig: Es gibt 19 ehrenamtliche Vollzugshelfer, die Gefangene betreuen, oft auch über die Haftstrafe hinaus.

Es gibt Gesprächsgruppen und Einzelbetreuungen, beispielsweise vom Verein der christlichen Straffälligenhilfe "Schwarzes Kreuz". Juristen und Jura-Studenten bieten Rechtsberatungen an, andere Ehrenamtliche Förderunterricht in der anstaltseigenen Schule, Freiwillige engagieren sich in einer Reihe von Freizeitangeboten und Kunstprojekten.

Der Verein "Mauern öffnen" trägt die Bildhauerwerkstatt der JVA, deren Ergebnisse unter anderem im Grünzug West zu betrachten sind, an der St. Jacobikirche in der Neustadt sowie im Tiergehege im Bürgerpark. Die Werkstatt entstand 1978 im Rahmen des Programms "Kunst im öffentlichen Raum". Der Verein gründete sich vor gut 20 Jahren. Das jüngste Großprojekt ist der Guss mehrerer lebensgroßer Betonfiguren, die für Worpswede gedacht sind.

Mehr zum Thema Die Bediensteten Nichts für schwache Nerven In der JVA in Bremen-Oslebshausen arbeiten mehr als 200 Frauen und Männer im allgemeinen ... mehr »

Die Interessen der Öffentlichkeit als unabhängiges Kontroll- und Beratungsorgan vertreten, ebenfalls ehrenamtlich, die Mitglieder des Beirats der JVA Bremen. Neun Frauen und Männer aus Bremen und Bremerhaven werden vom Rechtsausschuss der Bremischen Bürgerschaft dazu gewählt, einer von ihnen ist Olaf Reimer – Beiratsmitglied seit mehr zehn Jahren und überhaupt eine Institution in der JVA.

Drei Mal in der Woche ist er in der Anstalt zu Besuch, "manchmal auch noch am Wochenende". Die Aufgabe des Beirats sei, sowohl die Interessen und Anliegen der Gefangenen als auch der Bediensteten zu vertreten, die sich anonym an das Gremium wenden. Seine Mitglieder bemühten sich, zu vermitteln, Konflikte zu schlichten, der Anstaltsleitung Lösungs- und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten.

Ganz überwiegend seien es Gefangene, die sich an die Mitglieder des Beirats wenden, sagt Olaf Reimer. Die Anlässe seien recht unterschiedlich, sie reichten von Beschwerden über die medizinische Versorgung bis zu Protest gegen Ausgangssperren und andere individuelle Entscheidungen. "Für uns spielt nicht die Tat des Menschen eine Rolle, sondern die Frage, was wir für ihn tun können. Wenn die Beschwerden Hand und Fuß haben, haben wir bis jetzt immer Wege und Mittel gefunden, um das Problem aus der Welt zu schaffen", sagt er.

Mehr zum Thema Interview "Wir werden nicht beachtet" Der Personalratsvorsitzende der JVA Bremen Sven Stritzel spricht im Interview über die ... mehr »

Reimers Engagement für das Gefängnis und seine Bewohner begann mit einer AA-Gruppe (Anonyme Alkoholiker) hinter Gittern, die er leitete. Das war vor 18 Jahren, inzwischen ist er nicht nur Beiratsmitglied, sondern auch Vollzugshelfer. Er begleitet Gefangene bei Ausgängen, hilft ihnen bei Behördengängen, "und ich mache auch viel mit den Jugendlichen, Kochen zum Beispiel".

Nur eine Ehrenamtliche engagiere sich schon länger als er, sagt Reimer: Marion Nitschmann ist seit einem Vierteljahrhundert für die Anstalt und vor allem die Inhaftierten da. "In all den Jahren", sagt Reimer, "hat sich noch nicht ein Gefangener, den ich betreut habe, daneben benommen. Ich habe nur gute Erfahrungen mit meinem Ehrenamt gemacht." Viele Gefangenen offenbar auch mit ihm – mit einigen hat Reimer auch noch nach ihrer Entlassung Kontakt.