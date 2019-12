Der 29-jährige mutmaßliche Daesch-Anhänger lebt seit 15 Jahren in Bremen. (Peter Steffen/dpa)

Im Terroristen-Prozess gegen einen 29-jährigen Mann aus Bremen, dem Mitgliedschaft beim Islamischen Staat vorgeworfen wird, hat die Staatsanwaltschaft am Montag vor dem Staatsschutzsenat in Hamburg vier Jahre Haft gefordert. Der Mann soll nach Syrien ausgereist sein, um für die islamistische Terrororganisation zu kämpfen. Er stammt aus Tschetschenien und lebt seit 15 Jahren mit Frau und zwei Kindern in Bremen.

Beweise für eine direkte Beteiligung an Kriegshandlungen hat die Staatsanwaltschaft nach eigenem Bekunden nicht. Sollte der Mann schuldig gesprochen werden, wäre er der zweite verurteilte Terrorist aus Bremen. Vor zwei Jahren war mit Harry S. bereits ein Bremer wegen Mitgliedschaft beim Daesch schuldig gesprochen worden. S. hatte drei Jahre Haft bekommen. Nach dem Urteil war ein Video aufgetaucht, dass ihn am Rande einer Hinrichtung in Syrien zeigt. S. wurde daraufhin wegen sechsfachen Mordes angeklagt. Das Gericht lehnte es wegen des Verbots der Mehrfachbestrafung aber ab, ein Verfahren zu eröffnen.

In seinem Plädoyer sah es der Staatsanwalt am Montag als erwiesen an, dass Aslanbek S., so der Name des Angeklagten, aktives Mitglied des Daesch war. Die Beweise dafür seien erdrückend. Es gibt zwei Videos und einige Fotos, die S. bei einer Kampftruppe zeigen. Er ist mit einer Kalaschnikow bewaffnet. Die Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2014. Die Einheit mit ungefähr 70 Männern, hauptsächlich Kämpfer aus dem Kaukasus, brachen mit schweren Waffen mutmaßlich in die Schlacht um Kobanê auf, die damals tobte.

Der Anklagevertreter zeichnete ein Bild von S., das ihn als Menschen ohne Halt zeigt. Er habe mit seiner Frau und dem ersten Kind in Bremen von Sozialleistungen gelebt und sei keiner Arbeit nachgegangen. Ein Teil des Geldes habe er für seine Spielsucht und für Drogen ausgegeben. Gleichzeitig habe er das Leben eines Muslims geführt, jedenfalls sei er regelmäßig zu den Gebetsstunden gegangen. „Er gehörte zu den Salafisten und hat das Islamische Kulturzentrum Bremen (IKZ) besucht.“ Das IKZ am Breitenweg steht seit Langem unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Anders als der frühere radikal-islamistische Kultur- und Familienverein in Gröpelingen, der vor vier Jahren von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) aufgelöst wurde, ist das IKZ nicht verboten.

Zum bewaffneten Kampf ausgebildet

Aus einer gewissen Todessehnsucht heraus, und weil er als Märtyrer habe sterben wollen, sei S. im März 2014 über die Türkei nach Syrien eingereist und habe sich dort sofort dem Daesch angeschlossen. Er sei zum bewaffneten Kampf ausgebildet und anschließend der Gruppe „Katiba Badr“ zugeordnet worden. Nach einer schweren Verletzung am Bein, von der man verlässlich nicht sagen könne, woher sie rührt, sei er zunächst zur Behandlung zwei Monate in der Türkei gewesen und von dort im Januar 2015 zurück nach Bremen gereist.

Zu Hause bei der Frau, mit der er während seiner Syrien-Zeit einen Urlaub in der Türkei verbracht hatte, und den mittlerweile zwei Kindern, sei S. nach den Monaten ohne Drogen und Besuchen in der Spielothek wieder in die alten Verhaltensmuster zurückgefallen. Vom Daesch habe er sich zwar vollkommen gelöst, im IKZ sei er aber wieder regelmäßiger Gast gewesen. Verhaftet wurde S. im September vergangenen Jahres, nachdem die Videos und Fotos aufgetaucht waren und zugeordnet werden konnten. „Der Festnahme von Aslanbek S. gingen monatelange, sehr intensive Ermittlungsarbeiten der Bremer Polizei voraus“, sagte Mäurer damals. „Ich bin erleichtert, dass es damit gelungen ist, einen weiteren Gefährder von der Straße zu bekommen. Solche Personen sind ein absolutes Sicherheitsrisiko“, so der Innensenator.

S. bestreitet nach wie vor, Mitglied im Daesch gewesen zu sein. Die Videos und Fotos mit ihm und den Kämpfern erklärt er mit einem zufälligen Treffen. Mit der Kalaschnikow habe er nur posieren wollen. Am kommenden Montag werden die Verteidiger des Angeklagten ihr Plädoyer halten.