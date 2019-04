Die vier jungen Erwachsenen im Alter von 19 bis 22 Jahren hatten sich am Freitagabend gegen 21.40 Uhr auf einem Spielplatz in Burgdamm verabredet. Zwei befanden sich bereits am Treffpunkt, als sie plötzlich von einer Gruppe von drei Jugendlichen angegriffen wurden, berichtete die Polizei am Sonntag.

Das Trio schlug auf die beiden Freunde mit Fäusten und Füßen ein und forderte die Herausgabe der Mobiltelefone.

Als die beiden anderen Freunde am Spielplatz ankamen, versuchten sie die Angreifer wegzuziehen und wurden daraufhin ebenfalls angegriffen und bedroht. Das räuberische Trio forderte von allen die Herausgabe ihrer Mobiltelefone und durchsuchte zudem deren Kleidung. Anschließend flüchtete das Trio miterbeuteten Mobiltelefonen und Bargeld über einen Stichweg in Richtung Helsinkistraße.

Zwei Männer, wurden leicht verletzt und ambulant behandelt. Ein 20-Jähriger erlitt durch den Angriff schwere aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben: Alle drei werden auf etwa 16 bis 18 Jahre alt geschätzt. Ein Täter war zur Tatzeit mit einem rosa Pullover, einer schwarzen Jacke sowie einer blauen Jeanshose bekleidet. Ein zweiter war mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Hose bekleidet; zur Tatzeit hatte er eine Kapuze über den Kopf gezogen. Neben den drei Räubern soll sich zudem ein Mädchen in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben. Diese war mit einer weißen Daunenjacke bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 3623888 zu melden. (shm)