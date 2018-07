In den fühen Morgenstunden sind am Mittwoch die Kreuzfahrtschiffe "Amadea", "Albatros", "Artania" und "Deutschland" vor Bremerhaven an Anker gegegangen. Der Grund für das gemeinsame Anlegen ist das 30-Jährige Jubiläum der Phoenix Hochseeflotte, zu welcher alle vier Schiffe gehören. Für Veit Hürdler, Geschäftsführer des Columbus Cruise Centers, ist dies eine Besonderheit in Bremerhaven. So viele Schiffe würden höchstens zweimal im Jahr am Kreuzfahrtterminal anlegen.

Rund 3100 Passagiere werden ihre Reise in der Hansestadt beenden und ähnlich viele Gäste werden am Nachmittag an Bord gehen. Um 12.30 Uhr trifft vorher allerdings der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling auf den Bremerhavener Oberbürgermeister Melf Grantz, um die Schiffe am Terminal zu begrüßen. Später folgt ein Rundgang an Bord.