Zwischenzeitlich kam das öffentliche Leben in Bremen fast zum Erliegen.

Ende Februar ist das Coronavirus in Bremen angekommen: Die Gesundheitsbehörde meldete die erste Infektion mit dem Virus. Fast vier Monate später zeigt die Statistik für das Land Bremen etwas mehr als 1700 Fälle.

So viele Menschen haben sich im kleinsten Bundesland mit dem neuartigen Virus, das sich von China über die ganze Welt ausgebreitet hat, infiziert. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Bremen bewegt sich seit etwa Mitte Juni im einstelligen Bereich. Nach vier Monaten Corona-Pandemie hat die Bremer Gesundheitsbehörde eine Zwischenbilanz zum Infektionsgeschehen gezogen und Zahlen veröffentlicht. Sie zeigen: Wo haben sich die Menschen mit dem Virus infiziert? In welcher Altersgruppe gab es die meisten Infektionen? Wie viele Menschen sind so schwer erkrankt, dass sie beatmetet werden mussten? Wer ist gestorben? Welche Vorerkrankungen hatten Verstorbene? Wie viele Menschen sind in Kliniken, Arztpraxen und Corona-Ambulanzen auf das Coronavirus getestet worden? In welchen Monaten waren die Infektionszahlen besonders hoch? Ein Überblick in interaktiven Grafiken.

