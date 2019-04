Kinder sollen mit speziellen Angeboten an das nasse Element gewöhnt werden. (Georg Wendt/dpa)

Die Betroffenheit über die tödlichen Badeunfälle in 2018 hat die Bürgerstiftung Bremen zur Tat bewogen. Auf ihre Initiative haben der Landessportbund Bremen, der Landesschwimmverband Bremen, der Bremer DLRG-Landesverband und der Landesverband Evangelischer Tageseinrichtungen unter dem Motto „Schwimm mit uns“ in der vergangenen Woche eine Kooperationsvereinbarung für eine temporäre mobile Schwimmschule unterzeichnet. Am 29. Mai werden die ersten Kinder auf dem Gelände der Huchtinger Kita St. Georg im mobilen, 95 Zentimeter tiefen Becken mit etwa 30 Quadratmetern Wasserfläche ab 12 Uhr unter Anleitung qualifizierter Trainer an das nasse Element herangeführt und durch frühzeitige Wassergewöhnung auf spätere Schwimmkurse vorbereitet.