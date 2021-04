Flammen schlagen aus dem Dachgeschoss des Wohnhauses. (Christian Butt)

Bei einem Wohnhausbrand in Bremen-Mahndorf sind am Donnerstagmorgen vier Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hatte zunächst von drei Todesopfern berichtet, ein Kind war aus den Flammen gerettet worden, starb allerdings später. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Feuerwehr um zwei Erwachsene und zwei Kinder.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um den Brand in dem Einfamilienhaus am Mahndorfer Weserdeich zu löschen. Über die Brandursache ist bislang nichts bekannt.

Die Meldung wurde um 12.03 Uhr aktualisiert.