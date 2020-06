Gibt am Wochenende ein Autokonzert in Bremen: Flo Mega. (Florian von Besser)

19. Juni: Comedy Club auf der Bürgerweide

Im XXL-Autokino soll am Freitag gelacht werden, denn der Comedy Club, der normalerweise seine Heimat im Fritz hat, ist für den Sommer ins Autokino umgezogen. Zu sehen sind dieses Mal Auftritte von Benni Stark, Maxi Gstettenbauer und Sascha Korf. Beginn ist um 21.30 Uhr.

Bürgerweide, 28195 Bremen

20. Juni: Autokonzert mit Flo Mega

Den gebürtigen Bremer Flo Mega zieht es immer wieder in seine Heimatstadt zurück. Coronabedingt können die Fans dem Sänger dieses Mal nicht nahe kommen und anstelle von Applaus wird gehupt, denn Flo Mega gibt im Rahmen des Auto-Lust-Spiels ein Autokonzert. Zu hören gibt es Songs aus seinem aktuellen Album "Bäms!", sowie auch ältere Stücke. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Am Speicher XI 11, 28217 Bremen

19.-21. Juni: Bremer Kultur Sommer Summarum

Um auch in Zeiten von Corona ihr Publikum fernab des digitalen Raums zu erreichen und trotzdem alle Abstandsregeln einhalten zu können, haben viele Bremer Theater-Akteure ein Sommerprogramm auf die Beine gestellt. An diesem Wochenende wird beispielsweise der kanadische Multi-Instrumentalist, Komponiste und Sänger Miles Perkin (19. Juni; 17 Uhr) im Innenhof des Bremer Theaters zu sehen sein. Auch Theateraufführungen stehen auf dem Plan. So zeigt das Theater Bremen am Samstag (20. Juni) um 17 und 19 Uhr das Stück Dog Days. Am Sonntag (21. Juni) wird eine abgespeckte Covid-19-Version des Tanztheaters „Young dogs do cry sometimes“ gespielt (jeweils um 17 und um 19 Uhr). Tickets müssen vorab online erworben werden. Das komplette Programm gibt es hier zu finden.

Theater Bremen (Innenhof), Goetheplatz 1-3, 28203 Bremen

Mehr zum Thema Kulturszene gegen Corona Bremer Akteure initiieren Sommer-Events im Freien Um auch in Zeiten von Corona ihr Publikum fernab des digitalen Raums zu erreichen und trotzdem alle ... mehr »

20.-21. Juni: Das Leben als Beute im ehemaligen Kaffee-Hag-Gebäude

An zwei Tagen wird an diesem Wochenende im ehemaligen Kaffee-Hag-Gebäude eine Videoinstallation gezeigt, die von den unbewussten Reaktionsmustern eines Beutetiers erzählt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, jedoch bitten die Künsterlinnen und Künstler um eine vorherige Anmeldung online. Mehr Infos gibt es hier. Zu sehen ist die Videoinstallation jeweils zwischen 14 und 18 Uhr.

Fabrikenufer 115, Eingang 45, 28217 Bremen