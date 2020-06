Konzerte, Poetry-Slams, Theater oder Party: Das alles bietet das AutoLustSpiel derzeit in der Bremer Überseestadt. (fr)

In vielen Lebensbereichen sorgt die Corona-Pandemie weiterhin für Einschränkungen, Veranstaltungen finden nur unter Einhaltung der gültigen Kontaktbeschränkungen statt. Kinos, Theater und Konzertsäle dürfen ab dem 12. Juni wieder öffnen - unter Auflagen. Dennoch gibt es bereits einige Veranstaltungen in Bremen, die stattfinden können. Wir zeigen, was am Wochenende los ist.

12. Juni: Abba-Party im Autokino

Das XXL Autokino auf der Bürgerweide lädt zur Abba-Party. Ab 20 Uhr will DJ Björn dem Publikum mit den größten Hits der schwedischen Weltstars einheizen. Partygäste können ihre Musikwünsche dem DJ per Whatsapp zukommen lassen. Anschließend, ab 22.30 Uhr, wird der Film "Mamma Mia" gezeigt. Die Tickets sind auf www.xxl-autokino.de zu einem Preis ab 30 Euro (zwei Personen) buchbar.

Bürgerweide, 28195 Bremen

12. Juni: AutoLustSpiel

Vielen Künstlern ist während der Coronakrise die Auftrittsmöglichkeiten genommen worden. Das AutoLustSpiel in der Überseestadt will daher Künstlern verschiedener Bereiche eine Möglichkeit geben. Am Freitag zeigt das Hafen-Revue-Theater das Stück "Schlüssel zum Glück" (16 Uhr), ab 19.30 Uhr sind Konzerte der Power-Metal-Band Magistarium und der Deutschrock-Band Daalschlag zu sehen und anschließend ab 22.30 Uhr gibt es eine Party mit den Künstlerinnen VJ Nurah und DJ Lady Oelectric. Infos gibt es unter www.autolustspiel.de.

Am Speicher XI 11, 28217 Bremen

12./13. Juni: Vintage Kilo Pop Up Event

In der Bremer Überseestadt hat in dieser Woche ein Pop-Up-Store für Vintage-Klamotten eröffnet. Noch bis zum 13. Juni können Modefans dort gebrauchte Markenkleidung aus den 1960er bis 1990er-Jahren zum Kilopreis erstehen. Die Veranstalter versprechen eine riesige Auswahl an Größen und Stilrichtungen. Geöffnet ist von 9 bis 20 Uhr.

Schuppen 2, Hoerneckestraße 23, 28217 Bremen

13./14. Juni: Komplette Palette

Das Kunstprojekt "Die Komplette Palette" in Hemelingen ist trotz Pandemie geöffnet und lockt an diesem Wochenende zum "Abwesern" nach Hemelingen. Einschränkungen gibt es: Derzeit dürfen nur 160 Personen auf das Gelände und der Mindestabstand muss eingehalten werden. Neben dem Strand- und Barbetrieb gibt es auf dem Gelände die Möglichkeit Tischtennis zu spielen oder das eigene Fahrrad zu reparieren. Konzerte oder Partys finden derzeit nicht statt. Mehr Infos gibt es unter anderem hier. Aktuelle Infos zu Gästezahlen können über den eigenen Telegram-Kanal abgerufen werden.

Zum Sporthafen Hemelingen, 28309 Bremen

Übrigens: Immer mehr Menschen entdecken in diesen Wochen das Wandern für sich. Wir haben sieben Routen aus der Region ausgewählt und stellen sie kurz vor.