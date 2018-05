Am Donnerstagvormittag wurde die Bremer Feuerwehr zu einem Einsatz in den Glockengang gerufen. (Carolin Henkenberens)

Am Donnerstagvormittag ist es in der Bremer Innenstadt zu einem Kellerbrand in einem zweigeschossigen Wohngebäude gekommen.

Im Glockengang nahe des Schüsselkorbs rückten daraufhin 50 Einsatzkräfte an, um den Brand zu löschen, berichtet die Feuerwehr Bremen. Im Dachgeschoss des Wohnhauses waren vier Personen und ein Hund eingesperrt, die nach der Befreiung notärztlich versorgt wurden. Drei Personen mussten daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während des Brandes kam es zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb der Straßenbahnverkehr kurzzeitig zum Erliegen kam.

Das Feuer konnte komplett gelöscht werden. Über die Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.