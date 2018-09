Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. (Björn Hake)

Vier junge Männer sind bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in der Hillmannstraße in Bremen-Mitte am Sonntagmorgen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, trafen die beiden Gruppen gegen 5.15 Uhr vor einer Diskothek aufeinander und gerieten in einen Streit. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei 18 und 19 Jahre alte Männer durch ein Messer verletzt. Zwei weitere 18-Jährige wurden mit einer Flasche attackiert und gegen den Kopf getreten. Zwei der Verletzten mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger verhaftet. Das Amtsgericht Bremen erließ gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl. Die Polizei ermittelt weiter wegen schweren Landfriedensbruchs. Hinweise nehmen die Beamten unter 0421 / 362 3888 entgegen. (sei)