Bremen hat den illegal nach Deutschland eingereisten Clan-Chef Ibrahim Miri in den Libanon abgeschoben. Ein Einzelfall war dies nicht. Es wurden nach Behördenangaben vier ­weitere Straftäter abgeschoben. (Mohssen Assanimoghaddam/DPA)

Die illegale Wiedereinreise des Bremer Clan-Chefs Ibrahim Miri sorgte bundesweit für Aufsehen. Doch so spektakulär seine erneute Abschiebung in den Libanon auch war – ein Einzelfall war sie nicht. Laut Innenbehörde hat es in den letzten anderthalb Jahren vier weitere abgeschobene Straftäter gegeben, die trotz Verbots nach Bremen zurückgekehrt sind.

Einer von ihnen sitzt in Abschiebehaft, bei einem wird die Abschiebung vorbereitet, die anderen beiden befinden sich in Strafhaft und werden erneut abgeschoben, sobald sie ihre Strafen verbüßt haben. Bei dieser Art von Abschiebungen wird grundsätzlich eine zeitlich begrenzte Einreisesperre verhängt. Ibrahim Miri hätte zum Beispiel nach seiner Abschiebung im Juli sieben Jahre lang nicht mehr nach Deutschland zurückkehren dürfen.

„Einreise- und Aufenthaltsverbote werden in polizeilichen Fahndungssystemen gespeichert, sodass beim Grenzübertritt oder bei einer anderen Überprüfung im Bundesgebiet die unerlaubte Wiedereinreise bekannt und zur Anzeige gebracht wird“, erklärt Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin der Innenbehörde. In Einzelfällen würden diese Personen trotzdem wieder auftauchen. Auch in Bremen, wo dann „schnellstmöglich eine erneute Aufenthaltsbeendigung angestrebt“ werde.

Aktuelle Zahlen hierzu liefern die verschärften Grenzkontrollen, die Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Kielwasser des Falles Ibrahim Miri angeordnet hatte: Bei knapp über 100 000 Überprüfungen wurden in den vergangenen vier Wochen 178 Ausländer entdeckt, die trotz Wiedereinreisesperren nach Deutschland zurückkehren wollten.

Seehofer will nun das Aufenthaltsgesetz verschärfen. „Der Fall Miri hat Anlass gegeben, dass wir die ausländerrechtlichen Regelungen und auch Haftmöglichkeiten im Falle der Wiedereinreisesperren schärfen“, sagte Helmut Teichmann, Staatssekretär im Innenministerium, der Zeitung „Die Welt“. Ein Verstoß gegen das Einreiseverbot soll künftig ein eigenständiger Haftgrund sein.

In Bremen fordert die CDU die Regierungskoalition dazu auf, sich auf Bundesebene für eine Anpassung von Grundgesetz und Aufenthaltsgesetz einzusetzen. Mehrfach verurteilte Straftäter, die abgeschoben und mit einem Einreiseverbot belegt wurden, sollen keine Möglichkeit für einen erneuten Asylantrag in Deutschland haben, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag, der am Mittwoch im Landtag behandelt wird.

In diesem Sinne hatte sich auch schon Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) geäußert: Es könne nicht angehen, dass jemand wie Ibrahim Miri nach einer illegalen Einreise behandelt werde wie jeder andere Asylsuchende. In der Bremer Innenbehörde gibt es seit Mai 2018 das Referat „Rückführungen“. Das kümmert sich unter anderem um ausländische Mehrfachtäter, die unmittelbar nach Verbüßung ihrer Haftstrafe abgeschoben werden sollen, ohne zuvor wieder auf freien Fuß gekommen zu sein.

Rund 30 Abschiebungen gehen inzwischen auf die Arbeit des neuen Referats zurück. 188 Menschen wurden von Anfang 2018 bis Ende Oktober 2019 aus Bremen abgeschoben. 15, weil sie als Asylbewerber abgelehnt wurden, 173 aus anderen Gründen: unerlaubt eingereiste Personen, Frauen und Männer, deren Aufenthaltsstatus nicht verlängert wurde, oder auch ehemalige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Die Zahl der geduldeten Menschen betrug zum Stichtag 31. Oktober 2019 im Land Bremen 2585. Darunter sind Personen zu verstehen, die zwar ausreisepflichtig wären, aber nicht oder noch nicht abgeschoben werden können. Etwa 400 davon zum Beispiel aus medizinischen Gründen. Und weitere 250 wegen ungeklärter Identität. Laut Innenbehörde haben diese Menschen keinen Pass, ihr Heimatland ist nicht bekannt, und „sie sind nicht bereit zu kooperieren“.

Auch Ibrahim Miri fiel lange Zeit in diese Kategorie, da er als staatenlos galt. Erst in diesem Jahr erklärte sich der Libanon dazu bereit, ihn aufzunehmen – die Grundvoraussetzung dafür, dass er letztlich nach Beirut abgeschoben werden konnte. Der weitaus größte Teil – etwa 1500 Personen – wird in Bremen aus Gründen geduldet, die im Ausländerzentralregister nicht näher differenziert werden. Darunter fallen insbesondere noch nicht abgeschlossene Asylverfahren von Familienangehörigen, gerichtliche Eilentscheidungen oder Ausbildungsduldungen, heißt es seitens des Innenressorts.