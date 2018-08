Die Rettungskräfte waren am Donnerstagnachmittag im Großeinsatz an der Weser - auf Höhe des Weserstrandes ist ein Kind ertrunken. (Frank Thomas Koch)

Am Donnerstag ist es in Bremen erneut zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Das Kind wurde zunächst vermisst und löste einen Großeinsatz der Rettungskräfte beim Café Sand an der Weser aus.

Der vierjährige Junge schwamm auf Höhe des Weserstrandes und sei dann nicht mehr an der Wasseroberfläche gesehen worden, teilt die Polizei mit. Mehrere Badegäste hätten nach ihm gesucht.

Taucher der Feuerwehr konnten den Jungen aus dem Wasser ziehen, die Wiederbelebung jedoch scheiterte. (Frank Thomas Koch)

Taucher der Feuerwehr fanden das Kind schließlich und zogen es aus dem Wasser. Der Junge konnte jedoch nicht mehr wiederbelebt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Erst am Montag gab es einen Badeunfall mit zwei jugendlichen Mädchen im Sodenmattsee in Huchting. Eine von ihnen, eine 15-Jährige, starb am Mittwoch im Krankenhaus. Ihre 16-jährige Begleiterin schwebte am Donnerstag nach Aussage der Polizei noch immer in Lebensgefahr. Beide Mädchen stammen aus Bulgarien und konnten laut Zeugenaussagen nicht richtig schwimmen. Vor zwei Wochen ertrank ein Fünfjähriger aus Syrien im Freibad Blumenthal.

Ob der vierjährige Junge, der am Donnerstag in der Weser ertrank, ebenfalls einen Migrationshintergrund hat, ist unklar. Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage des WESER-KURIER, die Information zur Nationalität könne man erst am Freitag herausgeben. (ech)

(Hinweis: Zunächst hatte es geheißen, der Junge sei fünf Jahre alt gewesen. Die Polizei hat diese Information inzwischen korrigiert. Er ist erst vier Jahre alt.)