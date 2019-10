Ein mit Farbbeuteln beworfenes Werbegraffito hat im Sommer für Diskussionen über Vandalismus und Gentrifizierung gesorgt. Nun war es Thema im Parlament. (Milzner)

Ist das Graffito einer Brause-Marke Werbung oder Wandmalerei? Um diese Frage zu klären, hat der Senat eigens eine Prüfung eingeleitet. Deren Ergebnis liegt nun vor: Es gibt demnach „keinen Grund zum Einschreiten", wie Jens Tittmann, Sprecher des Bauressorts, erklärte. Die Überprüfung bezog sich auf das große Bild mit der Werbung in unmittelbarer Nähe zur Sielwallkreuzung am Haus Ostertorsteinweg 3. Es hatte unter anderem Protestaktionen auf sich gezogen – und die Diskussion im Kreis der Landesregierung angeregt, die diese Bewertung der juristischen Art ankündigte.

Das raumgreifende Bild, das besonders für Betrachter aus östlicher Richtung zu sehen ist, hatte etwa im Sommer nach einem Anschlag per Farbbeutel für Gesprächsstoff gesorgt. Der Widerstand war aufgekeimt, weil nicht nur stilisiert die Stadtmusikanten auf schwarzem Untergrund zu sehen waren, sondern mehrfach auch der Name eines auswärtigen Cola-Herstellers. Keine Werbung im Viertel? Oder doch alles halb so wild? Müssen aber die geltende Vorschriften auf jeden Fall beachtet werden? Ist die Attacke mit Farbbeuteln nicht doch Sachbeschädigung?

Die Ansichten prallten aufeinander. Manche meinten, es handele sich überhaupt nicht um ein Wandbild, sondern um reine Außenwerbung, die rechtlichen Vorgaben genügen und allen Regelungen der Bremischen Landesbauordnung entsprechen müsse. Andere hatten die Stadtmusikanten gar nicht bemerkt, oder es war als Beitrag zum Jubiläum des tierischen Quartetts gewertet worden, zumal die Werbung für die Brause – jedenfalls bei flüchtiger Betrachtung – kaum auffalle.

Kopfzerbrechen im Parlament

Irgendwann fühlte sich auch die politische Ebene gefordert. Auf der Grundlage einer sogenannten Tischvorlage debattierten Regierungsmitglieder unter anderem über die Landesbauordnung und die damit eng verknüpfte Frage, ob das Wandbild oder eben die Werbung entfernt werden müsse. Ein entsprechender Antrag auf Bemalung sei jedenfalls nicht gestellt oder gar bewilligt worden. Ist schon deshalb das Bild an der Wand vom Haus illegal? Muss dem Gesetz genüge getan werden und eine Ordnungswidrigkeit geahndet werden?

Regierungsmitglieder zerbrachen sich auf Nachfragen aus dem Parlament ihre Köpfe. Und sie kamen zu den Schluss, dass wissbegierigen Abgeordneten signalisiert werden könne, eine Beeinträchtigung der Ostertor-Bebauung mit ihren Geschäften, Kneipen und Kultureinrichtungen werde „aktuell nicht gesehen“. Die Fachleute für Baurecht in der Behörde sähen keinen Anlass, so sollte es den fragenden Grünen-Abgeordneten via Fragestunde in der Stadtbürgerschaft mitgeteilt werden, „die Entfernung der Außenwerbung anzuordnen“ und ein dazugehöriges Verfahren einzuleiten. Anders formuliert: Die Landesregierung sieht keinen Grund zur Aufregung – das Wandbild oder die Werbung stört offenbar nicht und kann toleriert werden.

Das galt – zunächst. Dann aber gab es im Senat, der stets die Auskünfte für das Parlament bespricht und absegnet, doch „Bauchschmerzen“. Jedenfalls wurde die ursprüngliche offizielle Auskunft für die Bürgerschaftsabgeordneten zurückgezogen und die Haltung modifiziert. Tolerierung und Gleichgültigkeit gegenüber dem Gesetz konnte aus der Position der Landesregierung nicht mehr herausgelesen werden. In einer neuen Fassung hieß es, Bürgermeisterin Maike Schaefer, im Hauptberuf grüne Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, bestehe auf einer Änderung der Senatsauskunft. Sie möchte, dass die Bauordnungsbehörde prüft, „ob die Anordnung der Entfernung notwendig ist“.

Das Ergebnis diese Begutachtung liege jetzt vor, so ihr Sprecher Tittmann. Auch wenn nicht alles hundertprozentig so sei, wie es die Bauordnung vorschreibe, habe die Prüfung ergeben, dass es keinen Grund gibt, beispielsweise mit der Keule Ordnungswidrigkeit zu drohen.