In Bremen gibt es den vierten bestätigten Corona-Fall. (Symbolbild) (Sebastian Gollnow/dpa)

Bremen hat den vierten bestätigten Corona-Fall. Das vermeldete die Gesundheitsbehörde am Freitag. Bei der Erkrankten handelt es sich demnach um die Ehefrau eines Mannes, der am Dienstag positiv getestet worden war. Beide waren im Skiurlaub in Norditalien. Mit dem vierten Corona-Fall habe sich die Lage aus Sicht der Gesundheitsbehörde nicht verändert, da die Personen, zu denen das Ehepaar Kontakt hatte, bereits am Dienstag verständigt und in Quarantäne geschickt werden konnten.

