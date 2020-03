Tam Dao ist in ihrer Heimat Vietnam und auch in ihrer Wahlheimat Bremen für Menschen da, die Beistand brauchen. (Tham Dao)

Thi Tam Dao betreibt ein Nagelstudio im Einkaufszentrum Habenhausen. Ihr Beruf als Unternehmerin tritt aber immer wieder in den Hintergrund, wenn sich die 50-Jährige Hilfsprojekten in ihrer Heimat ­Vietnam oder auch ihrer Wahlheimat Bremen zuwendet. „Das hat sich über Jahre entwickelt“, sagt die kleine Frau, die inzwischen seit mehr als 30 Jahren in der Weserstadt lebt, bei einem Treffen in einem Café.

In Vietnam unterstützt Thi Tam Dao vor allem Mädchen und junge Frauen dabei, eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen. Sie sollen so eigene Perspektiven entwickeln und sich auf ein Leben ohne Abhängigkeiten vorbereiten. „Meine Töchter studieren hier in Deutschland“, erzählt die Studio-Besitzerin, die heute in einem eigenen Haus in Sebaldsbrück lebt. Diese Tatsache und dass eine von ihnen demnächst anfängt, an der Bremer Uni zu arbeiten, macht die Mutter sehr glücklich. Das merken Gesprächspartner sofort.

Das Tun der Unternehmerin beschränkt sich jedoch nicht darauf, in ihrer Heimat Versorgungs- und Bildungsprojekte auf den Weg zu bringen und diese öfter zu besuchen. Das erzählt Tam Dao, ohne sich persönlich herauszustellen.

Kostenlose Mahlzeit am Hauptbahnhof

Die gebürtige Vietnamesin kocht darüber hinaus einmal im Monat montags vor dem Bremer Hauptbahnhof, meistens am dritten Montag im Monat. Zuletzt war sie am 24. Februar dort in Aktion. Das nächste Mal will sie am 23. März für Bedürftige kochen. Die 50-jährige Sebaldsbrückerin steht dann wieder, wie so oft begleitet von Freundinnen und Freunden, auf der Grünfläche vor dem Übersee-Museum, um Menschen mit wenig Geld kostenlos zu versorgen, von denen viele ohne festen Wohnsitz sind.

Viele Obdachlose kennen den Anlaufpunkt schon und freuen sich auf Begegnungen und die warme Mahlzeit. Thi Tam Dao wiederum hat selbst viel Freude an ihrem Einsatz an der Bushaltestelle am Museum.

„Hier koche ich, in Vietnam aber geht es mir auch noch um eine andere Form von Hilfe“, erklärt sie. Gerade Kinder und Jugendliche sollten dort zur Schule gehen können, sagt Tam Dao, egal ob sie in den Städten Vietnams oder in Dörfern auf dem Land leben. Das, aber auch Geld für die Versorgung mit anderen notwendigen Waren oder mit Dingen, die das Leben einfach etwas leichter und schöner machen, sollten deshalb aus Bremen kommen.

Die agile Helferin hat anlässlich ihres 50. Geburtstags unter anderem 27 Fahrräder sowie Schuhe für die Kinder des Dorfes gespendet, das sie immer wieder unterstützt. Diesen Ort kennt sie aus ihrer Jugend. Thi Tam Dao brachte für die Anschaffung der Räder eigenes Geld auf, sammelte Spenden bei Kundinnen, Bekannten und anderen Bremern.

Eine andere ihrer Ideen war kürzlich der Losverkauf. „Dabei kam einiges zusammen“, bilanziert die gebürtige Vietnamesin, die das eingenommene Geld für ihre Projekte in ihrem Herkunftsland und auch in Bremen einsetzt. Unter anderem hat sie Pakete für ­Leprakranke gepackt, die in einer Einrichtung in ihrem Geburtsland leben. Die Epidemie ist nach ihren Erzählungen dort – anders als in Deutschland – nicht ausgerottet. So erkranken immer wieder Menschen in Vietnam an der lebensbedrohenden Seuche.

Ideen und Waren aus dem Heimatland

Tam Dao verbrachte einige Zeit in Saigon, bevor sie nach Deutschland kam und 1984 in Bremen ein neues Leben begann. Der Wechsel zwischen ihrem Geburtsland und Bremen bescheren Thi Tam Dao immer wieder ganz aktuelle Eindrücke. Sie fliegt nach eigenen Angaben regelmäßig in ihr Heimatland zurück und hat immer Ideen und Waren im Gepäck, mit denen sie Gutes und Nützliches tun kann. Auch davon berichtet sie während der Treffen bei der Essensausgabe und im Café.

Sie bittet immer wieder Kundinnen, Nachbarn, Freundinnen und Freunde, vor allem solche, zu denen sie ein gutes Verhältnis hat, um Hilfe für ihre Projekte. Karin Köstermann ist eine davon. Sie bewundert das vielfältige Engagement der vietnamesischen Unternehmerin. Eine andere Bremer Freundin, so Thi Tam Dao, hat sie sogar einmal mitgenommen, um ihr die wichtige Arbeit in Vietnam zu zeigen und so zu weiterer Hilfe anzuregen.

Weitere Informationen

Thi Tam Dao kocht das nächste Mal am Montag, 23. März, vor dem Bremer Bahnhof für Bedürftige. Freundinnen und Freude helfen ihr und verteilen auch das Essen auf der Grünfläche vor dem Übersee-Museum.