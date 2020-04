Allerlei südostasiatische Street-Food-Klassiker gibt es im Bistro Onkel Ba. (Temi Tesfay)

Das vietnamesische Bistro Onkel Ba gibt es sowohl im Steintor als auch in Schwachhausen. Auf dem Programm: allerlei südostasiatische Street-Food-Klassiker wie Pho oder Curries, die momentan dienstags bis sonnabends zwischen 12 und 15 Uhr mitgenommen werden können.

Was es gab: Zwei Sommerrollen in der Huhn-Variante mit hausgemachter Hoisin-Sauce (4,50 Euro); Pho: Reisnudelsuppe mit Sprossen, frischen Kräutern und Rindfleisch (7,50 Euro); Com Thit Bam: Pikantes Hackfleisch mit Prinzessbohnen, Paprika, Kräutern und Gurke sowie Jasmin-Reis (8,50 Euro).

Mehr zum Thema Tischgespräch - zu Hause serviert Persischer Orient-Express aus Findorff Im Sara in Findorff wird Liebhabern der persischen Küche eine Auswahl von Speisen aus 1001 Nacht ... mehr »

Notiz: Die beiden Hauptspeisen können ohne Probleme in der Mikrowelle aufgewärmt werden. Zu empfehlen ist, die gesondert gelieferten Toppings erst nach dem Aufwärmen auf die Gerichte zu geben. Sowohl für die Suppe als auch die Sommerrolle gibt es eine vegane Variante mit Tofu.

Was es noch gibt: Das Lokal hat weiterhin die komplette Karte im Programm.

Wie bestellt werden kann: Die Speisen können vor Ort abgeholt werden. Öffnungszeiten Standort im Steintor: Dienstag bis Sonnabend von 12 bis 15 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen, Telefon 04 21/51 42 76 76, Lessingstraße 63, 28203 Bremen. Öffnungszeiten am Standort Schwachhausen: Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr, Telefon 01 52/01 31 02 51, Wachmannstraße 57, 28209 Bremen.

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchentlichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und kulinarische Schätze der Stadt kennen gelernt. Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Für seine Tischgespräche trifft Temi Tesfay normalerweise Gastronomen in Bremen und Umgebung und testet deren Gerichte. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Restaurants und Cafés derzeit allerdings geschlossen, viele bieten aber Lieferservice und To-Go-Gerichte an. In den kommenden Folgen der Tischgespräche probiert Temi Tesfay sich durch einen Teil des außergewöhnlichen Angebots und stellt es unter dem Motto „Tischgespräch – Eat@Home“ vor.