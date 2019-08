Heinz und Betty Thies ermöglichen der jungen Künstlerin Goga Düso (Mitte) in ihrem Haus Paula Becker eine Ausstellung ihrer Malerei und Skulpturen unter dem Titel "Tragweite". (Koch)

Heinz Thies ist, vielfach gemeinsam mit seiner Frau Betty, an mehreren Stellen in Bremen, aber auch andernorts aktiv geworden. Er habe Theater gespielt, sei in einer kleinen Rolle sogar im Fernsehen zu sehen gewesen, wie er berichtet. Außerdem sammelt Thies allerlei Dinge in großem Stil. „Ich bin ein Messie“, gibt er unumwunden zu. Aus der Angewohnheit, nichts wegwerfen zu können, ist unter anderem eine unter etlichen Sammlungen hervorgegangen: Heinz Thies hat viele Postkarten zusammengetragen. 189 davon sollen auch öffentlich gezeigt werden – und zwar im Haus Paula Becker. Dort wohnt das Ehepaar und vermietet im unteren Teil.

Vor mehr als 15 Jahren hat sich der Bremer über den Stadtteil Schwachhausen hinaus einen Namen gemacht. Der Lehrer rettete damals das Elternhaus der Malerin Paula Becker, die später ihren Künstlerkollegen, den Maler Otto Modersohn, heiraten sollte. Den Großteil ihrer Jugendjahre verbrachte die in Dresden Geborene in den 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts in Bremen. Dort wurde sie schon in jungen Jahren künstlerisch tätig, wie viele Kunst- und Kulturfreunde bei Besuchen im Haus Paula Becker nahe der Eisenbahnbrücke erfahren konnten. Das Thema Kultur berührt Heinz Thies inzwischen auch in weiterem Sinne, er hat bereits diverse Veranstaltungen in seinem Haus ermöglicht. Als er die Villa an der heutigen Schwachhauser Heerstraße 23 gemeinsam mit seiner Frau vor dem Abriss rettete, begann ein neues, ebenfalls künstlerisches Leben in dem Gebäude. Im Jahr 2003 kauften die Rechtsanwältin und der Lehrer das Haus, das seinerzeit stark renovierungsbedürftig gewesen ist. Es wurde liebevoll restauriert und rechtzeitig zum 100. Todestag der früh verstorbenen Malerin dann im November 2007 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Das Gebäude ist seitdem die Wohnadresse von Betty und Heinz Thies. Bis vor kurzem haben die beiden dem von Heinz Thies gegründeten Verein Haus Paula Becker Besuchern vor allem wechselnde Ausstellungen und Lesungen gerade junger Künstlerinnen und Künstler angeboten. Das soll auch so bleiben, obgleich der Verein aufgelöst worden ist. Denn Heinz Thies macht weiter, gibt Einführungen bei Vernissagen, seine Frau ist für die Organisation zuständig.

Noch bis Ende September wird im Haus Paula Becker eine Ausstellung der jungen Künstlerin Goga Düso mit dem Titel „Tragweite“ präsentiert. Gezeigt werden Malerei und Skulpturen. So gibt der Raum weiterhin Kulturschaffenden ein Forum. Für interessierte Besucher, die auch noch etwas über die Namensgeberin des Hauses wissen möchten, steht Heinz Thies mit weiteren Informationen bereit. Außerdem können Gäste den Garten besuchen, in dem Paula Becker vor ihrer Eheschließung schon künstlerisch aktiv war, dort aber auch gern Tennis spielte, wie der jetzige Hausbesitzer herausfand. Paula Becker liebte schon damals große Birken und andere Bäume so wie Blumen, was sie auch in vielen ihrer Bilder aufgriff. Auch darüber kann Thies viel berichten.

Er hat unter anderem Familienfotos der Beckers aufgetrieben und daraus eine Sammlung angelegt. Eines dieser Bilder aus der Zeit zeigt die Familie Becker mit Paulas Vater Carl Woldemar links im Hintergrund, seiner Frau, geborene von Bültzingslöwen, links im Vordergrund sitzend und Paula im hellen Reformkleid in der Bildmitte stehend. Da treffen Vergangenheit und Gegenwart in der Kunst immer wieder aufeinander.

Weitere Informationen

Die aktuelle Ausstellung „Tragweite“ von Goga Düso ist im Kunstkabinett im Haus Paula Becker, Schwachhauser Heerstraße 23, bis 27. September zu sehen. Näheres unter Telefon 841 39 57.