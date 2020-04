Das Haus in Horn-Lehe ist nach dem Brand unbewohnbar. (Christian Butt)

Bei einem Feuer im Johann-Casper-Berg-Weg in Horn-Lehe ist am Freitagnachmittag ein Schaden von mindestens 300.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr Bremen hatte der Bewohner des Hauses gegen 15.30 Uhr den Brand im ersten Stock gemeldet und sich anschließend ins Freie begeben. Beim Eintreffen der insgesamt 52 Einsatzkräfte brannte das Feuer laut Feuerwehrsprecher Michael Richartz schon sehr stark. Zwei Einsatzkräfte, die unter Atemschutz das Haus betreten hatten, mussten sich nach einer Durchzündung und schlagartiger Flammenbildung in ein Fenster retten und wurden über eine Drehleiter gerettet. Verletzt wurden sie bei der Durchzündung jedoch nicht.

Von Drehleitern und mit mehreren Schläuchen bekämpften die Einsatzkräfte den Brand, der um 17.15 Uhr gelöscht war. Durch Flammen, Qualm und Löschwasser ist die Villa unbewohnbar. Laut Feuerwehr war der Brand vermutlich in einer Sauna ausgebrochen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.