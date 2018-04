Vor allem in rohen oder nicht ausreichend erhitzten Fleischprodukten können Hepatitis-E-Viren auftreten – etwa in Salami, Leberwurst oder Mett. (dpa)

Diese Meldung hat das Potenzial, den Appetit auf Mettbrötchen und Leberwurst zumindest kurzzeitig zu verderben: Die Deutsche Leberhilfe weist in einer aktuellen Mitteilung auf eine erhöhte Gefahr von Hepatitis-E-Viren in rohen Fleischprodukten hin. Zwar würden Infektionen mit den Erregern bei Gesunden meist unbemerkt und ohne Folgen verlaufen. Bei Menschen mit einer Lebererkrankung oder bei Organtransplantierten könnten sie jedoch schwere Folgen verursachen – im schlimmsten Fall auch ein Leberversagen. Während die Infektion in Asien hauptsächlich über verunreinigtes Wasser übertragen werde, sei sie jedoch in Mitteleuropa häufiger als gedacht. „Hier treten die Erreger vor allem in rohen Schweinefleischprodukten auf“, betonen die Experten der Stiftung.

Dass es sich bei Infektionen mit Hepatitis-E-Viren nicht um Einzelfälle handelt, zeigt auch die Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin: Danach ist die Zahl der gemeldeten Hepatitis-E-Fälle in den vergangenen Jahren stark angestiegen. 2013 waren es noch 458, 2014 bereits 670 und 2015 mit 1246 Fällen bereits doppelt so viele. Die Experten rechnen zudem mit einer hohen Dunkelziffer, weil Hepatitis E oftmals ohne Symptome verlaufe und Ärzte nicht auf diese Infektion hin untersuchten.

Rund 300 000 Menschen Infizierte jährlich

Geschätzt jeder sechste Bundesbürger habe bereits eine durch Hepatitis-E-Viren ausgelöste Infektion durchgemacht, ohne davon zu wissen. Die Viren können auch zu einer akuten Leberentzündung mit Symptomen wie Fieber, Oberbauchschmerzen und Gelbsucht führen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich jedes Jahr rund 300 000 Menschen in Deutschland mit Hepatitis E infizieren.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hatte bereits 2015 insgesamt 120 Lebensmittel getestet, die ein besonderes Risiko für eine Belastung mit Hepatitis E aufwiesen – weil sie nicht durchgegart waren. Dabei handelte es sich um verschiedene Rohwürste, hauptsächlich von Schwein und Wildschwein, sowie um Leberwurst. Das Ergebnis: In etwa jeder fünften Probe konnten die Forscher Hepatitis-E-Viren nachweisen. Das Problem ist nach Angaben des Bundesinstituts die Herstellung der Wurstwaren: Sie würden durch Trocknen und Würzen haltbar gemacht, nicht durch ein Erhitzen. Deshalb könnten die Viren überleben.

„Es gibt keinerlei Grund zur Panik. Dennoch sollten die Menschen wissen, dass beim Verzehr roher Fleischprodukte ein gewisses Risiko besteht, sich mit Hepatitis-E-Viren zu infizieren“, betonen die Experten der Deutschen Leberstiftung. Das BfR rät deshalb gefährdeten Menschen und vor allem auch Schwangeren dazu, rohe Wurstwaren zu vermeiden. Fleisch sollte zudem immer über 70 Grad erhitzt werden. Bei dieser Temperatur werde das Virus inaktiv, zwischen fünf bis 20 Minuten Erhitzen seien nach Studienlage ausreichend, so die Experten.