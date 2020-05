Hendrik Werner und Patricia Brandt lesen live auf Facebook aus ihren Büchern vor. (Louis Kellner/Fabian Wilking)

Bei einer Lesung müssen Autor und Zuhörer nicht unbedingt zusammensitzen. Das geht in Zeiten von Corona auch online. Der WESER-KURIER lädt gemeinsam mit den beiden Autoren Hendrik Werner und Patricia Brandt zur virtuellen Lesung auf Facebook ein.

Der Bremer Journalist Hendrik Werner liest am Montag, 1. Juni, ab 18.30 Uhr zum dritten und letzten Mal im Live-Video auf dem Facebook-Kanal des WESER-KURIER aus seinem Buch „Müßiggang. Bremen am Sonntag“.

Anderthalb Jahre lang erschien jeden Sonntag seine gleichnamige Kolumne „Müßiggang“. Mit viel Witz und pointierten Bemerkungen schrieb der Journalist über das Leben, das Flanieren, Fahren und Denken. In seinen Texten widmete er sich Büchern, Bremer Gepflogenheiten und den täglichen Herausforderungen des Seins.

In dem Buch werden Werners Texte von ausgesuchten Karikaturen von Til Mette ergänzt, die in den Jahren 2014 bis 2020 im WESER-KURIER erschienen sind.

Brandt liest aus ihrer Gartenkolumne

Am Mittwoch, 3. Juni, um 18.30 Uhr liest die Redakteurin Patricia Brandt ebenfalls live auf dem Facebook-Kanal des WESER-KURIER zum letzten Mal aus ihrem Buch „Im grünen Bereich“. Drei Jahre schrieb sie ihre Gartenkolumne. In ihren Texten kann der Leser nicht nur lernen, warum man Unkraut besser nicht im Dämmerzustand abflammt und welche Tücken die Schädlingsbekämpfung haben kann. Die Hobbygärtnerin öffnet den Lesern auch ein Stück weit die Tür in ihren Garten und so in ihre Welt. Ergänzt werden die Texte in dem Buch von 52 Illustrationen von Sabine Rosenbaum.

Wer dem WESER-KURIER auf Facebook folgt, bekommt eine Benachrichtigung, wenn die jeweiligen Live-Videos starten.