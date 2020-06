Die Zivilprozessverordnung sieht vor, dass einzelne Beteiligte bei Gerichtsverhandlungen via Bild- und Tonübertragungen zugeschaltet werden können. (Marijan Murat/dpa)

Auch zu Corona-Zeiten gilt: Das Gericht und die Öffentlichkeit müssen im Gerichtssaal anwesend sein. Trotzdem ist es möglich, einzelne Beteiligte via Bild- und Tonübertragungen dazu zu schalten, die Zivilprozessordnung sieht dies sogar ausdrücklich vor. Den Parteien, ihren Bevollmächtigten und Beiständen kann ebenso wie Zeugen und Sachverständigen gestattet werden, sich während einer mündlichen Verhandlung an einem anderen Ort aufzuhalten, heißt es in Paragraf 128a. Bild und Ton würden zeitgleich in das Sitzungszimmer übertragen.

Im Bremer Justizressort steht man virtuellen Verhandlungen und Zeugenvernehmungen insbesondere in Strafprozessen trotzdem reserviert gegenüber, sagt Matthias Koch, Sprecher der Behörde. Digitale Verhandlungen seien weder Teufelszeug noch Allheilmittel und nicht generell für jedes Verfahren geeignet. „Gerade, wenn es um hoch strittige Inhalte oder Beweisaufnahmen samt Zeugenvernehmungen geht, sind Video-Verhandlungen schwer vorstellbar.“ Denn letztlich gehe es dabei immer auch um die persönliche Interaktion im Gerichtssaal – zum Beispiel darum, bei Zeugenvernehmungen einen hinreichenden Eindruck zu Aussagen und Auftreten des Zeugen zu erhalten.

Entsprechend kritisch sehe das Justizressort Forderungen, die üblichen Standards in Reaktion auf die Pandemie-Situation zu senken. Etwa indem Gerichte ohne Einverständnis der übrigen Parteien Video-Verhandlungen anordnen könnten. Oder die Überlegung, ob nicht beispielsweise Arbeitsgerichtsprozesse ohne Öffentlichkeit durchgeführt werden könnten. „Die rechtsstaatlichen Prinzipien müssen auch in der Krise aufrechterhalten werden“, betont Koch.