Rauch dampft aus den Nasenlöchern des riesigen Vogelkopfes, während zu seinen Füßen ein T-Rex wacht. Über ihm überholen sich immer wieder gegenseitig die wild rotierenden Zeiger einer bunten Uhr – von außen macht das Fahrgeschäft „Dr. Archibald“ einen so farbenfrohen wie abenteuerlichen Eindruck. Hinter den Kulissen wartet ein anderes Bild: Schwarze Planen bestimmen die Szenerie, durch die sich einzig schmale, eingleisige Schienen schlängeln. Erst mit einer Virtual-Reality-Brille taucht der Besucher in Welten ein, die er draußen vor dem Eingang findet. „Das Fahrgeschäft ist weltweit einzigartig“, sagt Patrick Greier, Betreiber des „Dr. Archibald“.

Der 34-Jährige stammt aus einer Schaustellerdynastie, in seiner Familie vertritt er die bereits fünfte Generation. Sein Hauptgeschäft ist die Grossgastronomie, so vermietet er vor allem Hütten, wie etwa Bayernfestzelte. Mit dem Fahrgeschäft „Hip-Hop-Jumper“ war Greier, der im niedersächsischen Schneverdingen lebt, schon mehrfach auf dem Freimarkt vertreten.

Die Idee zu „Dr. Archbild“ hatte er schon vor langer Zeit. Er wollte ein Fahrgeschäft entwickeln, mit dem er „neue Maßstäbe setzen konnte“, wie er sagt. Er beschloss, schon vorhandene Attraktionen mit anderen Kulissen aufzubereiten. Sein Vorhaben setzte er Schritt für Schritt mit einer Geisterbahn um, aus der bis auf das Grundgerüst alles entfernt wurde. Die Entwicklung verschlang dreieinhalb Jahre, der Bau etwa zwei. Ursprünglich hatten er und seine Mithelfer an eine Zeitreise durch die Musikgeschichte gedacht. „Später aber haben wir uns doch für eine Zeitreise für Alle entschieden“, sagt Greier.

Die Welt des Dr. Archibald

Allein der Aufbau auf dem Freimarkt dauerte sechs Tage, 20 Leute waren daran beteiligt. Zwischen sechs und zehn Mitarbeiter sind im täglichen Ablauf involviert, dazu gehören unter anderem ein IT-Experte und ein Karosseriemeister. Auch die Hintergrundgeschichte stammt von ihm. Hierfür kreierte er die Figur des Wissenschaftlers Dr. Archbilad. Der verschrobene Professor lebt auf Mocha, einer Insel vor der Küste Chiles. Sein Forschungsgebiet sind Zeitreisen. Eines Tages gelingt es ihm, in ferne Zeitalter zu entschwinden. Zurückzukehren schafft er jedoch nicht. An dieser Stelle steigt der Besucher in die Geschichte ein.

Wer am Eingang ein Ticket zieht, erhält eine Eintrittskarte, die einer Münze aus einem Piratenschatz ähnelt. Ein paar Meter dahinter wartet eine Wackelbrücke – die erste mehrerer Hürden, die es zu bewältigen gilt. Dann folgt die Einführung über zwei alte Zeitungsseiten, deren Fotografien sich wie in einem Film bewegen – der „Harry-Potter-Effekt“, wie Greier sagt. Einen Raum weiter stehen Regale, in denen alten Taucherhelme und Dinosaurierschädel liegen.

Es dröhnt und donnert. Eine menschengroße Puppe, die in der spärlich beleuchteten Bibliothek verharrt, erzählt von Archibalds Verschwinden. Danach beginnt die Zeitreise in längst vergangene Welten. Der Besucher legt diese in einer der insgesamt 24 Gondeln mit je zwei Sitzplätzen zurück. An den Seiten der Brille, die einer sehr großen Taucherbrille ähnelt, befinden sich Lautsprecher, die das visuelle Erlebnis mit Tönen untermalen. Die Strecke ist etwa 400 Meter lang.

Die Fahrt dauert ungefähr drei Minuten, eine Mechanik-Eule fungiert als erklärender Begleiter. Nach der Abfahrt in einem alten Bahnhof führt die Reise durch ein Portal über Wurmlöcher unter anderem durch eine Dinosaurierwelt, in der ein T-Rex nach der Gondel schnappt. In einer futuristischen Ebene kollidiert der Besucher fast mit einem Schwebetaxi, auf dem Meeresgrund jagt ihn ein Hai und in einer alten Tempelanlage bauen sich Azteken vor ihm auf.

Was der Besucher zu sehen bekommt, ist kein Film, sondern ein Computerspiel. Die Gondel wackelt, stoppt und dreht sich je nachdem, wo und in welcher Welt sie sich gerade befindet und in welche Richtung die Brille gerichtet ist. Die individuellen Berechnungen dafür liefert eine Applikation, für die sich ein Spieleentwickler verantwortlich zeichnet. Im Anschluss gilt es noch einen Wassergraben in einem Land voller Fliegenpilze zu bewältigen. Hinter einer mehrere Meter langen drehenden Tonne endet die Zeitreise. Schließlich wird auch das Mysterium gelöst, wieso Dr. Archibald überhaupt verschwunden war.

7,50 Euro Eintritt

Obwohl mit „Dr. Archibald“ eine digitale Weltneuheit auf dem Freimarkt zu Gast ist und einige Gäste mehr als fünfmal mitgefahren sind, halten sich die Besucherzahlen noch in Grenzen. An dem Eintrittspreis von 7,50 Euro liege das nicht, sagt er: „Die Zahlen sind in diesem Jahr für alle ernüchternd.“

Besser lief es für ihn auf dem Sommer- und dem Frühlingsdom in Hamburg, bei denen tagtäglich vor der Öffnung Schlangen vor dem Fahrgeschäft gestanden hätten. Auch auf dem Kramermarkt in Oldenburg war er mit „Dr. Archibald“ vertreten. „Da kam jeden Tag ein Schäfer vorbei, der immer so gegen 15 Uhr mitgefahren ist“, erzählt Greier.

Diejenigen, die mitgefahren sind – darunter auch eine 85-jährige Frau –, hatten jedenfalls großen Spaß, sagt Greier: „Manche sind so tief in der Geschichte, die steigen fix und fertig aus.“ Auch Nicole Massmann und ihrem Sohn Yannick gefällt das Fahrgeschäft. Die beiden kommen aus dem nordrhein-westfälischen Werther und besuchen eine Bekannte aus Bremen. „So etwas haben wir noch nicht erlebt“, sagt Massmann. Die Fahrt empfehlen sie weiter, auch wenn der Eintrittspreis nicht gering sei. Der aber sei es wert, sagt Massmann: „Allein der Aufwand, das aufzubauen, muss sehr, sehr groß sein.“