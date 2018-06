Menschen sollten sich verstärkt zu Fuß oder per Rad beziehungsweise mit dem ÖPNV fortbewegen, findet das Aktionsbündnis Wachstumswende Bremen. (Christina Kuhaupt)

Ein gutes Leben für Menschen in Bremen und auf der gesamten Welt – so lautet die Forderung des Aktionsbündnisses Wachstumswende Bremen. „Dafür muss es eine Umorientierung in der Wirtschaftspolitik geben“, sagte Projektkoordinator Lukas Warning bei der Vorstellung des Konzeptes am Donnerstag. Unter anderem die Handelskammer fordere eine wachsende Stadt. Doch diese Betrachtungsweise sei für das Bündnis zu flach und führe zu Klimakatastrophen oder zu einer globalen Ungleichheit. „Wir haben deshalb drei Forderungen für eine gerechte und nachhaltige Wachstumswende formuliert“, sagte Warning.

Man setzte sich für einen Ausbau des Umweltverbundes ein. Menschen sollten sich verstärkt zu Fuß oder per Rad beziehungsweise mit dem ÖPNV fortbewegen, um so das Klima zu schützen. Daneben stehe das Bündnis auch für die Reduzierung der Arbeitszeit. Damit solle die Bevölkerung die Möglichkeit bekommen, sich etwa sozial engagieren zu können. Außerdem fordere man ein Verbot für kommerzielle Werbung auf Grundstücken der Stadt. Denn auch Werbung würde zum Wirtschaftswachstum beitragen.

Mehr zum Thema Vom Bürgerpark bis nach Gröpelingen Bremen bekommt eine neue Straßenbahnlinie Bremen erhält ab April 2019 eine weitere Straßenbahnlinie. Mit der Linie 5 soll es möglich sein, ... mehr »

Diese Forderungen habe man am Mittwoch Vertretern der Bürgerschaftsfraktionen von Grünen, Linken, SPD und FDP vorgestellt. „Wir sind damit auf ein prinzipielles Interesse gestoßen“, berichtet der Projektkoordinator. Man wolle in Kontakt bleiben und sich so für eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik einsetzen. „Unsere Ideen sollen dazu beitragen, dass Bremen Vorreiter auf diesem Gebiet wird und damit einen Vorbildcharakter für die übrigen Bundesländer hat“, betonte Peter Rüdel, der die Heinrich Böll Stiftung in dem Bündnis vertritt.