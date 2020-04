Die Cocktails heißen "Safer Sex on the Beach“, „Ipanema“ oder „Virgin Colada“. Angerichtet mit frischem Obst und Schirmchen werden sie von den jungen Barkeepern über den Tresen von „Jims Bar“ gereicht. Alkohol enthalten die farbenfrohen Mixgetränke nicht. Mit der mobilen Bar auf einem Holzanhänger soll jungen Menschen eine Alternative zu Bier, Wein, Sekt, Schnaps und anderen alkoholischen Getränken angeboten werden. Das Kürzel „Jim“ steht für Jugendschutz im Mittelpunkt.

Den Bau der rollenden Anti-Alkohol-Bar, die vom Bremer Beschäftigungsträger Bras gebaut wurde, hat das Gesundheitsamt finanziert. Der Arbeitskreis Alkohol Bremen und diverse andere professionelle Organisationen unterstützen das besondere Projekt. „Jims Bar“ kann inzwischen auch als Indoor-Version gebucht werden. Darüber hinaus ist sie seit Ende 2018 bei jedem Heimspiel von Werder Bremen im Foyer des Ostkurvensaals geöffnet.

Für Herbert Gärtner, der die Idee für das Präventionsprojekt aus Schleswig-Holstein in die Hansestadt importiert, in Bremen beharrlich verfolgt und schließlich erfolgreich umgesetzt hat, ist „Jims Bar“ eine echte Herzensangelegenheit. „Das ist mein Ding, das macht mir richtig Spaß“, sagt der Waller, der seit 18 Jahren trockener Alkoholiker ist und sich seit 17 Jahren in der Selbsthilfe engagiert.

„Jims Bar ist deshalb so besonders, weil die Barkeeper Jugendliche sind“, sagt der 68-Jährige. Zur festen Barkeeper-Belegschaft des gleichnamigen Vereins gehören derzeit sechs junge Leute im Alter von 18 bis 22 Jahren. Sie alle seien auch in der evangelischen Kirche ehrenamtlich aktiv, erzählt Gärtner. „Da kann ich ihnen mehr Einsätze nicht zumuten“, sagt der Rentner. „Das Personal ist das größte Problem, das ich habe."

Bei über 50 Terminen im vergangenen Jahr, vor allem im zweiten Halbjahr, seien sechs Barkeeper im Grunde zu wenig, stellt Gärtner fest. „Wenn man erst einmal an die Jugendlichen herangekommen ist, sind sie mit Begeisterung dabei. Die Nachfrage ist da“, schildert Gärtner mit Blick in „Jims“-Terminbuch. Viele Kindergärten und Schulen hätten die rollende Anti-Alkoholbar gebucht. „Bei Jims Bar steht die Alkoholprävention im Vordergrund“, betont der 68-Jährige. „Und überall dorthin, wo wir gewesen sind, dürfen wir wiederkommen.“

Folglich sucht der Waller für die Einsätze am Tresen dringend Jugendliche über 16 Jahre, die kontaktfreudig sind und voll und ganz hinter dem Bar-Motto „Vitamine statt Promille“ stehen. Die angehenden Barkeeper werden auf ihre Handarbeit hinterm Tresen in einem Tagesseminar vorbereitet. Dabei erfahren sie zunächst, was an Alkohol gefährlich ist und wie man damit umgehen kann. Im Anschluss lernen sie, welche Vorschriften im Umgang mit Lebensmitteln und Getränken zu beachten sind. Und zum Schluss geht es an die Cocktail-Shaker.

Mit Sascha Kirchner hat Herbert Gärtner für diese Schulungen einen Profi gewinnen können. Der Inhaber des Bremer Cocktail Shuttle verrät den jungen Barkeepern, die stilecht mit Shirt und Schürze ausgestattet werden und einen Ausbildungsschein zum persönlichen Gebrauch erhalten, die besten Tricks zum Cocktailmixen – und wie die Getränke kunstvoll dekoriert werden. „Er kann das ganz toll vermitteln“, sagt Gärtner und findet, dass Kirchners Leitspruch „Die Mischung macht's“ wie das Erfolgsrezept von „Jims“ alkoholfreier Cocktailbar klingt.

Für dieses alkoholfreie Erfolgsrezept möchte Gärtner möglichst noch mehr Jugendliche begeistern. Party wird aus seiner Sicht vor allem auch mit Alkohol verbunden. Nach ein paar Drinks fühlten sich viele lockerer, der Alkohol löse die Zunge, manchem falle es nach ein paar Drinks leichter, nach cooler Musik abzutanzen. „Aber auch ohne Alkohol kann feiern Spaß machen“, versichert der 68-Jährige. „Kann es nicht auch cool sein, einen Cocktail ohne Umdrehungen in der Hand zu halten?“, fragt Gärtner ohne gleich den moralischen Zeigefinger erheben zu wollen. Dann säße einem nicht die Angst, vielleicht den Führerschein zu verlieren, im Nacken. „Und morgens ohne fiese Kopfschmerzen aufzuwachen, ist doch auch ganz schön.“

Weitere Informationen

Wer bei „Jims Bar“ mitmachen, das Präventionsprojekt unterstützen oder die mobile Anti-Alkoholbar mieten möchte, findet Infos im Internet unter www.jims-bar-bremen.de oder kann Herbert Gärtner unter der Telefonnummer 0421/69 49 67 33 erreichen.