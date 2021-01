Zahlreiche Vögel fliegen gegen Fensterscheiben und sterben daran. (Arne Dedert)

Unzählige Vögel sterben, wenn sie gegen transparente oder spiegelnde Scheiben und Flächen fliegen. Aus diesem Grund soll in Bremen nun untersucht werden, was gegen den sogenannten Vogelschlag getan werden kann. Aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Grünen geht hervor, dass das Umwelt- und Bauressort prüfen will, ob technische Maßnahmen zur Prävention in die Bremer Baustandards aufgenommen werden können, um den Tod der Tiere zu vermeiden. Das soll im Rahmen der nächsten Evaluierung der Standards passieren und sei „dringend geboten“.

Laut dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Senatsantwort sterben jährlich bis zu 100 Millionen Vögel in Deutschland, weil sie ungebremst gegen Glasfassaden fliegen. Zahlen für Bremen sind nicht erhoben worden. Da große Glasflächen aus der modernen Architektur nicht mehr wegzudenken seien, nehme die Problematik weiter zu, heißt es in dem Senatspapier.

Große Fensterflächen vermeiden

Um große Fensterfläche zu vermeiden, wird in den Baustandards für öffentliche Gebäude ausgeführt, dass der Flächenanteil für eine gute Tageslichtversorgung zu dimensionieren sei: Anhaltswerte sind demnach 20 bis 25 Prozent der Grundfläche, in anderen Fällen auch mehr.

„Generell müssen wir dem Thema mehr Stellenwert geben“, sagt Philipp Bruck (Grüne) auf Nachfrage des WESER-KURIER. Er fordert, die Problematik nicht nur aus Artenschutz-, sondern auch aus Tierschutzsicht zu betrachten und über den gesetzlichen Rahmen hinaus aktiv zu verfolgen. Öffentliche Gebäude sollten laut Bruck dahingehend geprüft und gegebenenfalls nachgerüstet werden. „Im privaten Bestand müssen wir besonders problematische Gebäude identifizieren und gezielt Eigentümerinnen und Eigentümer ansprechen“, so Bruck.