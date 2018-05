Kürzlich forderte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in Berlin beim Treffen der Balkan-Außenminister ein klares Bekenntnis zu Europa. (dpa)

Serbien erkennt den Kosovo nicht an, Griechenland verhindert den Nato- und EU-Beitritt von Mazedonien, der Kosovo hat noch immer keine Vereinigung der serbischen Gemeinden im Land geschaffen und in Mazedonien versuchen Nationalisten, böses Blut gegen die Albaner im Land zu schüren.

Vieles, allzu vieles bleibt auf dem Balkan ungelöst. Gerade weil dies so ist, können Nationalisten dies jederzeit nützen, um Konflikte anzustacheln. Und sie tun das auch. Durch die unsichere geopolitische Lage, dem Amtsantritt von Donald Trump in den USA und die Versuche Russlands, auf dem Balkan die Europäer zu „ärgern“, treten verstärkt Irritationen auf.

Forderung nach klarem Bekenntnis

Es gab zahlreiche Provokationen. So wurde etwa ein von Russland bezahlter Zug mit der Aufschrift „Kosovo ist Serbien“ in Richtung Kosovo geschickt. In Mazedonien stürmten Schergen des nationalistischen Regimes das Parlament und verprügelten Abgeordnete und Journalisten. Die Medienfreiheit in der Region ist seit Jahren auf dem Rückzug.

Kürzlich forderte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in Berlin beim Treffen der Balkan-Außenminister deshalb ein klares Bekenntnis zu Europa. Er kritisierte, dass etwa in Belgrad auf Plakaten die serbisch-russische Freundschaft gepriesen werde, aber die Bürger nicht einmal wüssten, dass die größte finanzielle Unterstützung aus der EU komme.

Vergangenen Sonnabend forderten die Staatschef der EU-Staaten Slowenien, Kroatien und Deutschland sowie Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, Serbien, Kosovo und Albanien im slowenischen Brdo eine verstärkte Annäherung an die EU. Neben dieser Initiative gibt es auch den 2014 von Kanzlerin Angela Merkel initiierten „Berlin-Prozess“. Es geht um eine Vernetzung der Balkan-Staaten, ein Jugendaustauschprogramm und Infrastrukturprojekte.

Viele Menschen wollen auswandern

Weil es seit dem Beitritts-Versprechen der EU in Thessaloniki im Jahr 2003 kaum politische Fortschritte gegeben hat, glaubt ein Viertel der Bevölkerung gar nicht mehr daran, dass die „Balkan-Sechs“ jemals der Union beitreten werden können. Viele Menschen wollen nun auswandern. Ziel Nummer eins bleibt Deutschland.

Die Logik: Wenn die Staaten Südosteuropas nicht in die Union kommen, dann wandern deren Bürger eben in die EU aus. Für den Westen ist der serbische Präsident Aleksandar Vučić der Ansprechpartner Nummer eins. Vučić wurde etwa dazu auserkoren, den Präsidenten des bosnischen Landesteils Republika Srpska, Milorad Dodik, der seit Jahren mit Sezession droht, unter Kontrolle zu halten.

Zuletzt hat auch der albanische Premier Edi Rama für Unruhe gesorgt, als er indirekt einen Zusammenschluss mit dem Kosovo ins Spiel brachte. Wer jedoch die Stabilität in der Region fördern will, der sollte klarstellen, dass nur gewählte Vertreter für die jeweilige Politik in ihrem Land zuständig sind und selbst ernannte „Vertreter von Ethnien“ sich nicht in die Angelegenheiten anderer Länder einmischen sollten.

Verstärkung von autoritären Tendenzen

Im Westen besteht aber oft die naive Vorstellung, dass man „starke“ Ansprechpartner in der Region unterstützen solle, die man dann für wichtige Entscheidungen heranziehen kann. Dass man damit gleichzeitig autoritäre Tendenzen verstärkt, wird ignoriert.

Die Alternative wäre, rigoros auf Rechtsstaatlichkeit zu pochen. Denn das ist der Hebel, wie man alte Seilschaften aushebeln und Machtwechsel ermöglichen kann. Rechtsstaatlichkeit kann man aber nur sehr langsam und gegen den enormem Widerstand der Politik durchsetzen. Aber es geht.

Das zeigt das Beispiel Rumänien: Durch den EU-Beitritt und durch großes politisches Engagement funktioniert die Justiz in dem Land immer besser. Davon sind die „Balkan-Sechs“ noch weit entfernt. Die Bürger klammern sich in der schwierigen sozialen Situation an Parteien, die ihnen ein paar Jobs in der Bürokratie und damit ein wenig Sicherheit bieten.

Kaum selbstbewusste Bürger

Doch das größte Problem bleibt die Wirtschaft – im besten Fall wird die Region in zwanzig Jahren das EU-Durchschnittsniveau erreichen. Hinzu kommt eine von „ethnischen“ Kategorien geprägte Identität, die seit den 1980er-Jahren von der Politik ganz bewusst intensiviert wurde.

Wer etwa ein Bosniake ist, muss eine bosnische Partei wählen. Das Gleiche gilt für Kroaten, Serben und Albaner. Solange dieses „völkische Denken“ vorherrscht, wird eine Entwicklung hin zu mehr Demokratie schwer möglich sein. Denn selbstbewusste Bürger vertritt hier niemand. Und deshalb gibt es sie auch kaum.

