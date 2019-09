Auch Wirtschaftssenatorin Vogt ist der Meinung, dass das Leistungszentrum in die Nähe des Weserstadions gehöre. (Karsten Klama)

In der Frage nach der Unterstützung Werder Bremens beim Bau eines Leistungszentrums sieht Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) Werder in der Pflicht. Sie erwarte ein Finanzierungskonzept vonseiten des Vereins, erklärte Vogt am Mittwochvormittag im Rahmen einer Aktuellen Stunde der Bremischen Bürgerschaft. Obwohl bereits Forderungen, wie nach einer 50-prozentigen Beteiligung Bremens an den Baukosten öffentlich erhoben wurden, liege vom Verein bis heute kein Finanzierungskonzept für die grün-weiße Nachwuchsschmiede vor. Dies sei aber die entscheidende Grundlage für alle weiteren Verhandlungen, betonte die Wirtschaftssenatorin. „Da ist Werder in der Pflicht.“

Auch Vogt unterstrich, dass das Leistungszentrum aus ihrer Sicht in die Nähe des Stadions gehöre. Hierfür seien aber abgesehen von der Finanzierung noch eine ganze Reihe von Fragen zu klären, wie unter anderem zum Hochwasserschutz, zur Verkehrsanbindung oder zur Anwohnerbeteiligung. Vogt plädierte dafür, dies gemeinsam mit Werder Bremen rational, sachlich und ernsthaft abzuarbeiten, statt das Thema öffentlich auf den Marktplatz zu tragen. Dieses Vorgehen seitens Werder Bremen störe sie, sagte Vogt. „Ich halte es für falsch, diese Debatte zu diesem Zeitpunkt öffentlich zu führen.“

Vogts Anmerkungen zum Leistungszentrum waren eingebettet in eine von der FDP angestoßenen Bürgerschaftsdebatte um die Frage nach der generellen Unterstützung Werders durch die Stadt, festgemacht insbesondere an der kontroversen Diskussion um die Gebührenforderungen Bremens an die Deutsche Fußball Liga. Hauke Hilz (FDP) sah in den Gebühren für zusätzliche Polizeikosten im Zusammenhang mit Heimspielen von Werder Bremen den ersten Schritt hin zur Privatisierung von Sicherheitsleistungen im öffentlichen Raum. Für Marco Lübke (CDU) sind Gewalttaten am Rande von Fußballspielen kein Problem des Sports, sondern eines der Gesellschaft. Deshalb müsse die auch für die entstehenden Kosten einstehen und nicht Werder Bremen. Gebühren würden das Gewaltproblem nicht lösen. Und nicht alles, was Gerichte für legal erklärten, sei am Ende auch sinnvoll und zielführend.

Womit Lübke auf mehrere Redebeiträge aus Reihen der Regierungskoalition anspielte, die auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes verwiesen hatten, dass die von Bremen erhobenen Gebühren zulässig und angemessen seien.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) betonte, dass die Erhebung von Gebühren nie das eigentliche Ziel Bremens gewesen sei. „Wir wollten immer einen Fonds auf Bundesebene.“ Die Ankündigung der Deutschen Fußball Liga, mindestens die Hälfte der Gebühren an Werder Bremen weiterzureichen, wertete Mäurer als „Versuch der DFL, Bremen Probleme zu bereiten“.