Ab Donnerstag sollen E-Tretroller des Anbieters Voi auch in Bremen am Straßenrand stehen. (FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de)

Voi stationiert ab diesem Donnerstag 150 E-Roller in der Bremer Innenstadt. Das berichtet das Nachrichtenportal butenunbinnen unter Berufung auf den Deutschlandchef des Unternehmens, Claus Unterkircher. Bei hoher Nachfrage der Fortbewegungsmittel könne Voi auch kurzfristig weitere Roller zur Verfügung stellen, heißt es weiter. Das Gebiet, in dem Roller platziert werden, würde dann ausgeweitet werden.

Die Bremer Verkehrsbehörde hatte vergangene Woche die Regeln in einigen Punkten überarbeitet und an die Anbieter weitergereicht. Genau definiert sind mittlerweile die Verbotszonen, in denen die elektrischen Roller nicht abgestellt werden dürfen. Zudem ist die Erlaubnis um Vorgaben für die Arbeitsbedingungen bei den Verleihern ergänzt worden.

Mit Voi und Tier stehen derzeit zwei Unternehmen in den Startlöchern, die die Elektromotor-Roller in Bremen auf die Straßen bringen wollen. Dem Vernehmen nach will auch die Firma Tier noch vor dem Weihnachtsgeschäft starten.