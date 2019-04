Bei idealen Temperaturen wächst der Spargel pro Tag zehn Zentimeter in die Höhe. (Sabine von der Decken)

Auf fast 6000 Hektar wird in Niedersachsen Spargel kultiviert. 4,5 Hektar davon entfallen auf das Bundesland Bremen, denn hier baut als einziger Bremer Landwirt Hajo Kaemena das erste Gemüse des Jahres an. Nach dem warmen Wochenende gucken jetzt die ersten Stangen aus den 186 Oberneulander Spargeldämmen, das Stechen und der erste Stand hat in Oberneuland mit dem Verkauf begonnen. Um kein anderes Gemüse wird so viel Aufhebens gemacht, kein anderes so dringend erwartet. Frühlingsluft in Stangen oder auch essbares Elfenbein sind nur einige der Bezeichnungen für das königliche Gemüse.

Sobald zwölf Grad Celsius an den Wurzeln erreicht sind, beginnt der Spargel zu wachsen. Die letzten sonnigen Tage ließen den Spargel kräftig sprießen. „Wenn das Wetter so bleibt“, sagt der Oberneulander Spargelbauer, „dann herrscht unter der dreifachen Folie an der Bodenoberfläche schnell eine Temperatur von 40 Grad Celsius.“ In 40 Zentimetern Tiefe an der Wurzel sind es Ende vergangener Woche noch 14,6 Grad Celsius gewesen. Das seien zwar gute Startbedingungen für den Spargel, so Kaemena, die optimale Wachstumstemperatur an der Wurzel aber liege bei 20 Grad Celsius. Denn dann wächst der Spargel pro Tag zehn Zentimeter in die Höhe. Aussagen über die Qualität des geernteten Spargel aber könne man aufgrund von frühem oder spätem Erntebeginn nicht treffen, so die Erfahrung des Bremer Landwirts.

Als es noch keine digitalen Temperaturmessungen im Spargeldamm gab, die direkt aufs Handy geschickt wurden, schauten Spargelbauern einfach in die Eichen. Zeigten die einen zarten grünen Flaum, hieß es: „Der Spargel treibt aus“. Heute ist es das digitale Thermometer. „Es ist eine echte Entscheidungshilfe“, sagt der Oberneulander Spargelbauer. Denn mithilfe der Daten kann er die Temperatur im Spargeldamm besser regulieren. Das schlanke Gemüse mag es weder zu kalt noch zu warm.

Je nach Temperatur wendet er die Folien von weiß auf schwarz oder umgekehrt, um die Dämme zu erwärmen oder zu kühlen. „Ich versuche durch Wenden der Folien, eine optimale Temperatur von 20 Grad Celsius zu halten“, sagt Kaemena. Auf die Folien ganz zu verzichten, das geht auch auf Hof Kaemena nicht. „Dann gäbe es noch keinen Spargel“, sagt der umweltbewusste Oberneulander Landwirt. Die Installation einer Feldheizung, um einer der Ersten zu sein, die mit dem Frühlingsgemüse auf den Markt kommen, kommt für ihn aus ökologischen Erwägungen überhaupt nicht in Frage. „Alles hat seine Zeit“, so seine Meinung zu den Stangen, die aus der Region kommen.

Noch vor 25 Jahren ging es erst Mitte April zum Spargelstechen aufs Feld, den ersten Spargel gab es dann zum Muttertag und Pfingsten. Aufgrund von Folienmanagement sind Spargelbauern aber in der Lage, die Saison zu verfrühen. "Wir haben das Gefühl, dass der Verbraucher mit Ernährung und Lebensmitteln wieder bewusster umgeht“, sagt Kaemena. Obwohl der Einzelhandel versuche, die Saisonalität von Spargel aufzuweichen, blieben Spargel und Erdbeeren trotzdem Saisonware. „Dann ist die Freude umso größer, wenn es soweit ist“, so sein Resümee. Spargel ist heutzutage frischer als früher, denn er kommt vom Feld auf schnellstem Wege zum Waschen und in die Kühlung. Früher sah das anders aus, da lag der gestochene Spargel stundenlang auf dem Feld in der Wärme, sodass ihn Umsetzungsprozesse schlapp machten.

Nachhaltigkeit ist für Landwirt Hajo Kaemena ein wichtiges Thema. Aber auf Bioanbau umzustellen erfordere doch noch etwas mehr, erklärt er. Zudem würden mit der Umstellung die Einstellung von mehr Saisonkräften nötig werden. Das schlüge sich auch im Preis nieder. „Wir wirtschaften zwar konventionell, legen aber Wert auf eine nachhaltige Produktion, die Umwelt und Naturschutz stark berücksichtigt.“