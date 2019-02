Das Volksbegehren will ein "städtebauliches Konzept zur Erhaltung des Rennbahngeländes im Bremer Osten als Grün-, Erholungs- und gemeinschaftlich genutzte Fläche“. (Christian Walter)

Die Bürgerinitiative Rennbahngelände Bremen hat ihr Ziel erreicht: Das Volksbegehren für den Erhalt des Rennbahn-Geländes im Bremer Osten ist zulässig. Das gab Carola Janssen, Vorsitzende des Wahlbereichsausschusses, am Montag bekannt. Es gab eine Stichproben-Überprüfung die auf 83,3 Prozent gültige Stimmen kommt. 24.183 Stimmen sind damit gültig. Damit erreicht die Initiative deutlich das erforderliche Quorum.

Die Bremische Bürgerschaft muss das Volksbegehren ablehnen, damit es zu einem Volksentscheid kommt. Sie kann dem Volksbegehren aber auch zustimmen und damit das von der Rennbahninitiative vorgeschlagene Ortsgesetz übernehmen.

Um das Volksbegehren zu erreichen, musste die Bürgerinitiative bis zum 4. Januar insgesamt mehr als 21.237 gültige Unterschriften von Bürgern aus der Stadtgemeinde sammeln. Die Rennbahn-Freunde reichten beim Amt dann 29.018 Unterschriften ein. Im Bürgeramt Bremen wurden in den vergangenen Wochen die eingereichten Unterschriftsbogen geprüft und die Zahl der gültigen und ungültigen Eintragungen ermittelt.

Die Abstimmung könnte am Tag der Bürgerschaftswahl am 26. Mai angesetzt werden. „Für unser lebenswertes Bremen – Städtebauliches Konzept zur Erhaltung des Rennbahngeländes im Bremer Osten als Grün-, Erholungs- und gemeinschaftlich genutzte Fläche“ lautet der komplette Titel des Volksbegehrens.

In der vergangenen Woche hatten die Bremer Grünen-Fraktion den Vorschlag gemacht, das Areal der Galopprennbahn in Hemelingen nur zur Hälfte zu bebauen. Das soll bei einem möglichen Volksentscheid zur Rennbahn mit entschieden werden. Alle Parteien sprachen sich auf jeden fall dafür aus, dass der Volksentscheid am Tag der Bürgerschaftswahl stattfinden soll - in welcher Form auch immer. Die Bremer CDU will eine Sondersitzung der Bürgerschaft beantragen.