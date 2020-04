In diesem Jahr muss die Bremer Osterwiese ausfallen. (Frank Thomas Koch)

Für die Schausteller im Norden fällt der Saisonauftakt wegen der Corona-Pandemie aus. Die Aussichten für die kommenden Monate sind ungewiss. „Für viele Betriebe ist das existenzgefährdend“, sagte Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Schaustellerverbands Bremen. Eigentlich hätten Robrahn und seine Kollegen seit vergangenem Wochenende auf der Bremer Osterwiese stehen wollen - doch sie fällt aus.

Mehr zum Thema Essensausgabe auf der Bürgerweide Schausteller helfen Bremer Suppenengeln In Folge der Coronakrise gelten auch für die Suppenengel in Bremen schärfere Regeln. Ab Freitag ... mehr »

In Hannover sollte am Karsamstag das Frühlingsfest beginnen, das sonst bis zu 700 000 Menschen anzieht. Es ist ebenfalls abgesagt. „Das ist eine unsichere Zeit“, sagte Harald Müller, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft für Volksfeste Hannover. „Jetzt sind wir in Lauerstellung, was mit dem Schützenfest in Hannover wird.“ Es gilt mit mehr als einer Million Besuchern jährlich als größtes Schützenfest weltweit. Nach Angaben einer Stadtsprecherin ist noch nicht entschieden, ob das Fest ab dem 3. Juli stattfinden kann.