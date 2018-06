Erst Seminarteilnehmer, später Dozenten: Migranten in einem VHS-Kursus. (Screenshot)

Diversity spielt in der Volkshochschule Bremerhaven eine zentrale Rolle: Vor drei Jahren wurde die Stabsstelle "Interkulturelle Volkshochschule" eingerichtet, die verschiedene Projekte angeschoben hat. Speziell an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte richtet sich die Weiterbildung zur Lehrkraft. "Die Nachfrage nach diesem Angebot war riesig. Innerhalb von drei Wochen war der Kursus ausgebucht", sagt Sonja Spoede, Leiterin der Stabsstelle. Binnen 18 Monaten wurden 16 Teilnehmer aus sieben Nationen neben ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit qualifiziert. In den Seminaren haben sie die pädagogischen Fertigkeiten erlernt, die Fachkenntnisse hatten sie bereits zuvor. Künftig werden sie andere Zuwanderer an der Volkshochschule in den verschiedensten Bereichen unterrichten: zum Beispiel im Lernmanagement oder in Fragen zur Existenzgründung in Deutschland. „Wir haben gemerkt, dass ganz andere Themen, die wir vorher noch gar nicht im Blick hatten, durch die Weiterbildung über die Teilnehmenden an uns herangetragen wurden“, sagt Spoede.

Die von den Kursteilnehmern angebotenen Seminare richten sich wiederum speziell an Migranten. Insgesamt hat die Volkshochschule in ihren Kursen derzeit noch wenige Teilnehmer aus diesem Kreis. Das liege vor allem daran, dass die Erwachsenenbildung in vielen anderen Kulturen nicht verankert ist, sagt Spoede. Die neugewonnen Dozenten sollen eine Brücke zu ihren Gemeinschaften schlagen und so mehr Menschen mit Zuwanderungsgeschichte für Weiterbildungen begeistern. Außerdem hat die Volkshochschule in Kooperation mit der Bildungssenatorin ein Video zum Thema "Was ist Weiterbildung" produziert, um Migranten auf sich aufmerksam zu machen.

Die Diversity-Strategie der Volkshochschule Bremerhaven hat sich zunächst auf Migranten fokussiert. Aufgrund der vielen Geflüchteten, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind, habe sich diese Ausrichtung angeboten, sagt Spoede. Noch in diesem Jahr sollen auch andere Gruppen wie Menschen mit Behinderung mit speziellen Angeboten angesprochen werden. "Alle Diversity-Dimensionen sollen in der Volkshochschule Eingang finden", sagt die Stabsstellen-Leiterin.

Vielfalt spiegelt sich nicht nur in den Angeboten der Volkshochschule wider, sondern auch bei den Mitarbeitern. Unter den Beschäftigten finden sich Menschen jeglichen Alters, Geschlechts, jeglicher sexueller Orientierung, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit. Sie repräsentieren damit die Einwohner Bremerhavens.