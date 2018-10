"Vom Chiemsee aus immer gerade hoch": Stefan Mross und seine Freundin Anna Carina Woitschak kommen extra aus Bayern, um in Bremen im Dezember Gutes zu tun. (Koch)

Er wollte eigentlich schon bei der Premiere dabei sein. Aber dann kamen Moderator und Volksmusikstar Stefan Mross seine TV-Verpflichtungen in die Quere und er musste absagen für „Dein Festmahl“, das große Weihnachtsessen für Bedürftige. Zur zweiten Auflage am Dienstag, 18. Dezember, kommt er zusammen mit seiner Freundin Anna-Carina Woitschak, das hat Mross am Dienstag in Bremen fest versprochen.

Der Bayer ist übrigens ganz froh, dass an dem Abend mit Entenkeule, Knödel und Rotkraut keine norddeutschen Spezialitäten serviert werden. „Grünkohl habe ich mal probiert, aber puh, und dieses Knipp, also naja, da bevorzuge ich doch die Ente mit Blaukraut“, sagte Mross.

Allerdings geht es an dem Abend ja gar nicht um die Vorlieben der Stars, im Vordergrund soll das Wohl der rund 800 Bedürftigen stehen. Mross: „Die Stars sind nicht die, die auf der Bühne stehen. Die Stars werden im Publikum sitzen, gell, Schatzi?“ „Schatzi“, also Anna-Carina Woitschak, sieht's genauso.

„Mit meiner Familie war ich früher an Weihnachten oft mit unserem Puppenspieltheater unterwegs. Wenn man Menschen, denen es nicht so gut geht, aus ihrem Alltag in eine Märchenwelt entführen kann, macht das große Freude.“

Mross, Woitschak und Musiker wie Lotto King Karl, Willi Herren und Mia Ohlsen sowie die Schauspieler Uwe Rohde und Björn Bugri treten ohne Gage auf. Sie werden aber nicht nur der Unterhaltung der Gäste dienen, sondern auch kellnern oder servieren.

„Haareschneiden kann ich nicht, aber sonst übernehme ich alle Aufgaben, die man mir aufträgt“, sagte Mross. Zugesagt hat für dieses Jahr auch „Tatort“-Star Oliver Mommsen. Wie im vergangenen Jahr ist mit Werder-Sportdirektor Frank Baumann und Willi Lemke und den Basketballern der Eisbären Bremerhaven auch Sportprominenz dabei, als Schirmherr haben die Organisatoren erneut Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) gewonnen.

„Nie gedacht, dass Idee so einschlagen wird“

Gutes tun, da sein, wenn man gebraucht wird, das ist schließlich Ehrensache auch für die Bremer Prominenz. Überrascht waren die Veranstalter, Ideengeberin Nina Ranwig sowie die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und von der Messe Bremen, vom Erfolg des ersten "Festmahls" trotzdem. "Ich hätte nie gedacht, dass diese Idee so einschlagen wird", sagte DRK-Sprecher Lübbo Roewer. "Es war ein Experiment, und es hat sich zu einer richtigen Bürgerinitiative entwickelt.

Wahnsinn, wie viele Menschen sich an uns gewandt haben mit Ideen und Hilfsangeboten. Deshalb war es keine Frage für uns, dass wir das Festmahl fortsetzen." Rund 140 Bremerinnen und Bremer halfen 2017 ehrenamtlich bei der Organisation und am Abend selbst, dazu kamen Sach- und Geldspenden in Höhe von fast 20 000 Euro.

Eingeladen werden sollen auch in diesem Jahr Menschen ohne festen Wohnsitz, aber auch Familien, die am Existenzminimum leben, verarmte Rentner, kurz, „Menschen, die sich einen solchen Abend in diesem Rahmen nicht leisten könnten“, sagt Roewer. Wie gehabt werden sie über Vereine und Initiativen, darunter die Suppenengel, Bremer Tafel und Innere Mission, angesprochen und eingeladen.

Verschiedene Angebote für Bedürftige

Roewer: „Neu in diesem Jahr ist, dass wir auch die SOS-Kinderdörfer dabei haben.“ Neben dem Essen und Sach- sowie Kleiderspenden wird es wieder verschiedene Angebote für die Bedürftigen geben. Sie können sich oder ihre Tiere ärztlich untersuchen lassen oder sich von Friseuren ein paar Minuten verwöhnen lassen. Die Zubereitung des Essens übernimmt das „Geschmackslabor.“

Wer möchte, kann „Dein Festmahl“ auch in diesem Jahr wieder finanziell unterstützen. Spendenkonto: Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bremen e.V., Sparkasse Bremen, IBAN DE07 2905 0101 0086 8482 80, Verwendungszweck: Dein Festmahl. Mehr Informationen im Internet auf der Seite www.dein.festmahl.de.