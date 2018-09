Die KK Dragons, das Team der K & S Seniorenresidenzen Oberneuland und Sottrum, traten zum ersten Mal beim Drachenboot-Cup an. (Christina Kuhaupt)

Der Regen hat sich in die bunten, einem Drachenkopf nachempfundenen Hüte des Teams KK Dragons gesaugt, die roten T-Shirts der 22-köpfigen Truppe sind durchnässt. Doch vom Regen lassen sie sich die Stimmung nicht vermiesen: Die Mitarbeiter der K & S Seniorenresidenzen in Oberneuland und Sottrum sind sichtlich begeistert vom Drachenboot-Cup an der Schlachte.

„Wir haben Blut geleckt“, sagt Marion Graupner, Residenzleiterin in Oberneuland. Sie und ihre Kollegen sind zum ersten Mal bei dem Rennen dabei, das zum Programm der Maritimen Woche gehört. Sie ist sich sicher: Im kommenden Jahr treten sie wieder an. Es ist Mittagszeit, als der Regen an der Schlachte einsetzt. Genau in diesem Moment kommen die KK Dragons aus ihrem zweiten Rennen, laufen außer Atem über den Anleger direkt an der Teerhofbrücke.

Dort herrscht reger Betrieb: Für jedes Team, das eines der Boote verlässt, eilt ein Neues über den Anleger, gehüllt in Mannschafts-T-Shirts, ausgestattet mit Hüten, Gesichtsbemalungen oder ganzen Kostümen. 25 von ihnen treten gegeneinander an, jeweils in Dreiergruppen gibt jede Bootsbesatzung über knapp 200 Meter Rennstrecke alles, um zuerst im Ziel zu sein.

Die KK Dragons sind zum zweiten Mal auf dem dritten Platz gelandet. Unzufrieden ist die Mannschaft damit nicht: „Wir haben nur am Sonnabend einmal trainiert“, gibt Graup­ner zu. Aber ums Gewinnen geht es ihnen auch gar nicht. „Wir wollten einfach was gemeinsam machen.“ Die Vorbereitungen laufen seit sechs Wochen: T-Shirts drucken, Hüte entwerfen, Verpflegung besorgen, Dienstplan anpassen.

Alle Mitarbeiter von der Verwaltung bis zu den Pflegern hätten sich dafür ins Zeug gelegt. Einige Kollegen, sagt Graupner, die nicht mitfahren konnten, haben sogar ihre freien Tage hergegeben, um anderen die Teilnahme am Rennen zu ermöglichen. „Sie arbeiten gerade, damit wir hier sein können“, sagt Graupner, während sie sich auf dem Weg zum Mannschaftszelt macht. Dort warten Getränke und Hotdogs auf die Rennfahrer. Wohlverdiente Pause.

„Wir sind ein Spaßcup“

Währenddessen geht es am Anleger an der Teerhofbrücke weiter: Ein Team nach dem anderen besteigt die Boote, legt sich nach dem Startschuss zum Schlag des Trommlers an der Bootsspitze ins Zeug. Die Zuschauer jubeln den Mannschaften zu. Veranstaltungsleiterin Vanessa Stowasser läuft zwischen den Menschen umher, vorbei an einem Team, das als Schneewittchen und die sieben Zwerge verkleidet ist; vorbei an einer Gruppe Fahrer in Sportbekleidung, die sich gerade für ihr nächsten Rennen direkt am Anleger aufwärmen. „Wir sind ein Spaßcup“, betont sie.

Viele Rennfahrer tanzen an der Schlachte, jubeln anderen Teams zu, einige verteilen sogar Snacks. Der sportliche Aspekt sei nebensächlich, sagt Stowasser, vor allem Firmen und Freizeitteams steigen hier in die Boote. Dann muss sie schon weiter, die Finals des Tages stehen kurz bevor. Alle Teams treten ein letztes Mal gegeneinander an. Die KK Dragons können zufrieden sein: Sie beenden den Tag auf dem neunten Platz. Im nächsten Jahr kommen sie wieder. Mit mehr Training – und hoffentlich besserem Wetter.