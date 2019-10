Volles Haus beim traditionellen Freimarktsempfang

Rudolf Hickel, Marco Bode und Frank Imhoff sind ebenfalls gekommen. (Frank Thomas Koch)

Am Dienstagabend hat der WESER-­KURIER zum traditionellen Freimarktsempfang in die „Hansekogge“ auf den Freimarkt geladen – und alle kamen. Vom Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) über den Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) bis hin zu Werder Bremens Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode, hatte allerlei Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur das Zelt bis zum letzten Platz gefüllt. Und zehn Leserinnen und Leser des WESER-KURIER waren mittendrin.

Warum der Empfang so beliebt ist, verriet Bovenschulte. „Man kann hier viele interessante Gespräche in einer lockeren Atmosphäre führen – das gefällt mir immer am Freimarktsempfang des WESER-KURIER“, sagte er. Und während sich die Gäste um die eingedeckten Esstische drängelten, fügte er augenzwinkernd hinzu: „Hier kommt man mit den Leuten auf Tuchfühlung.“

"Unser Freimarktsempfang lebt von Gesprächen"

Auf Tuchfühlung kommen, Kontakte knüpfen und nette Gespräche führen – genau das sei das Konzept des Empfangs, verriet WESER-KURIER-Vorstand David Koopmann in seiner Begrüßungsrede. „Unser Freimarktsempfang lebt von den Gesprächen“, sagte er und lobte die kleine „Hansekogge“. „Wenn man sich umdreht, hat man direkt einen neuen Gesprächspartner.“ Auf dem Freimarkt kämen laut Koopmann alle gesellschaftlichen Gruppen zusammen und würden sich unterhalten, „und genauso wollen wir es auch mit unserem Empfang halten.“

Einen etwas ernsteren Ton schlug Chefredakteurin Silke Hellwig an. Sie verlas zur Begrüßung zunächst ein Freimarktsgedicht von Gustav Adolf Modersohn, das 1945 im WESER-­KURIER erschienen war und betonte, dass die Aufgabe der Zeitung schon immer gewesen sei, meinungsbildend und demokratiestärkend zu wirken. „Ich habe aber mehr und mehr den Eindruck, dass wir inzwischen auch die Meinungsfreiheit stärken müssen“, sagte sie, bevor sie den Gästen „amüsante und interessante Unterhaltungen“ wünschte.

Und bei den Gästen kam das Konzept an. „Es ist super hier!“, fand Gerold Frese, der einen Gästelistenplatz bei der Verlosung des WESER-KURIER gewonnen hatte. Er saß mit den anderen Gewinnern an einem eigens reservierten Tisch und hatte einen guten Überblick über die Veranstaltung. „Ich habe den ein oder anderen Prominenten gesehen und Bekannte getroffen – besser hätte es nicht laufen können.“