Noch bis Ende April geht das Vollplaybacktheater mit seiner aktuellen Show "Sherlock Holmes und die Liga der außergewöhnlichen Detektive" auf Tour. (VPT Show)

An diesem Abend ist alles ein wenig hektischer als sonst. Eigentlich sollte die Bühne der Aula in der Cäcilienschule in Oldenburg fertig aufgebaut sein, allerdings stehen immer noch Kisten und Requisiten im Weg. Einlass ist in 15 Minuten. „Diese Bühne ist eigentlich viel zu klein“, sagt Vollplaybacktheater-Darsteller Christoph Landwehr und trägt eine der Kisten weg. „Unser Bühnenbild passt hier gar nicht komplett drauf.“

Es sei schwierig, in einem Satz zu erklären, was das Vollplaybacktheater eigentlich ist, hatte Landwehr im Vorfeld gesagt. Er sollte recht behalten. Für diese Art von Theater gibt es kein eigenes Genre. Und nichts, das vergleichbar wäre. Kurz zusammengefasst könnte man sagen: Eine Handvoll Darsteller bewegt die Lippen zu Ausschnitten, die hauptsächlich aus Kinderhörspielen stammen. Diese Erläuterung reicht aber nicht, um den Charakter des Vollplaybacktheaters zu erklären.

Landwehr sagt, es gehe vor allem um Spaß. Und darum, immer das Gegenteil von dem zu machen, was der Zuschauer erwartet. Damit füllt die Gruppe erfolgreich ganze Hallen – seit über 20 Jahren.

"Im Prinzip haben wir die Drei Fragezeichen aus der Versenkung geholt"

Als das Theater 1997 zum ersten Mal auftrat, habe das gesamte Ensemble aus jungen Menschen bestanden, die gerade ihren Schulabschluss gemacht hätten, sagt Landwehr. Gemeinsam habe man sich über die vielen Zuschauer gewundert, die zu ihrem Laienstück beim Wuppertaler Theatersommer gekommen waren. Die eigentliche Idee, nämlich im Vollplayback ein Stück der „Drei Fragezeichen“ zu spielen, sei damals von Knut Heimann gekommen. Heimann, der auch heute noch beim Vollplaybacktheater mitspielt und unter seinem Künstlernamen SupaKnut bekannt ist, hörte die Kassetten beim Basteln in der Garage. Bis er sie auswendig mitsprechen konnte. Weil er selbst regelmäßig Theater spielte, kam ihm schließlich die Idee für das Vollplaybacktheater. Für die erste Aufführung trommelte er ein paar Freunde zusammen.

Zu ihrer Überraschung wurde das Konzept eines Vollplaybacktheaters so erfolgreich, dass die Gruppe nur wenig später ihre erste Deutschland-Tour antreten konnte. Damals seien Kinderhörspiele nicht so kultig gewesen wie heute, sagt Landwehr. „Im Prinzip haben wir die Drei Fragezeichen aus der Versenkung geholt“, sagt Darsteller David Becher. Auch habe er den Eindruck gehabt, dass sich die Zuschauer selbst wunderten, dass es andere Menschen gibt, die sich diese Art Show anschauen.

20 Jahre später besteht das Ensemble aus sechs festen Mitgliedern, vier von ihnen sind seit dem ersten Stück dabei. Christoph Landwehr kam 2007 als letzter dazu. Die Gruppe hat mittlerweile einen soliden Kern an Fans, die sich ihre Shows jedes Jahr anschauen. Sofort jubeln sie begeistert, sobald eine der bekannten Figuren in gewohnter Attitüde die Bühne betritt. Längst sind die schwarz umrandeten Augen und Münder der Darsteller zu ihrem Markenzeichen geworden. Das habe man sich aus den alten Stummfilmen abgeschaut, sagt Landwehr.

Mittlerweile beschränkt sich die Gruppe allerdings nicht mehr bloß auf die Drei Fragezeichen: Neben Ausschnitten von anderen bekannten Hörspielen wie TKKG, John Sinclair oder Sherlock Holmes, sind mittlerweile auch Ausschnitte aus der Werbung, aus Filmen oder bekannten Internetvideos Bestandteil der Show. Das aktuelle Stück orientiert sich nicht mal mehr an einem bestimmten Hörspiel, sondern führt Charaktere zusammen, die sich sonst in der Hörspielwelt nicht über den Weg laufen würden. Wie ihre anderen Stücke auch, ist es in einer Art mehrmonatigem Brainstorming entstanden, an dem alle Ensemble-Mitglieder beteiligt waren. Jedes Stück entstehe auf eine etwas andere Weise, sagt Landwehr. „Es sagt uns ja niemand, wie das funktionieren muss. Wir sind schließlich das einzige Vollplaybacktheater.“

Auf die Spitze getriebene Attitüden

An diesem Samstagabend auf der Bühne in Oldenburg beginnt das Stück schließlich doch noch pünktlich – und ohne dass die Zuschauer etwas von den Schwierigkeiten beim Aufbau mitbekommen hätten. Ein Mann im Wolfskostüm springt mit Schwungbändern wie aus der rhythmischen Sportgymnastik über die Bühne, Meister Yoda steht Sherlock Holmes mit Rat und Tat zur Seite, und sein Assistent Watson verteilt fröhlich Visitenkarten der Drei Fragezeichen.

Es ist eine Aneinanderreihung von teilweise absurden Dialogen und auf die Spitze getriebenen Attitüden, die hier geboten werden. Die eigene Komik des Konzepts besteht unter anderem darin, dass eine zuknallende Autotür zu hören ist, auf der Bühne aber jemand eine Backpfeife verteilt. Oder ein Ausschnitt aus einem Hörspiel einfach in einen völlig neuen Kontext gesetzt wird – oder sich gar mehrfach in verschiedenen Kontexten wiederholt. Das Vollplaybacktheater ist eine Show für Running Gags, seine Darsteller sind Meister der Situationskomik. Das Publikum ist von der ersten Minute an auf ihrer Seite: Laut hört man die Zuschauer lachen, alle paar Sekunden. „Wer zu uns kommt, erwartet ja kein Theater im klassischen Sinne“, sagt Landwehr. „Die Leute wollen feiern.“

Weitere Informationen

Das Vollplaybacktheater kommt auch nach Bremen: Am Dienstag, 26. März, spielt es im Pier 2. Karten für den Auftritt in Bremen sind noch verfügbar.